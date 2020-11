Assassin's Creed Valhalla: Update 1.0.4 sorgt offenbar für technische Probleme, vor allem auf der PS5

Das Update 1.0.4 zu Ubisofts Action-Adventure Assassin's Creed Valhalla ab 53,60€ bei kaufen ) kann seit gestern heruntergeladen werden ( mehr dazu hier ). Manche Nutzer berichten statt der versprochenen Verbesserungen allerdings von einigen neuen technischen Problemen wie Bildraten-Einbrüchen auf der PlayStation 5.Wie vg247.com unter Bezugnahme aufs Resetera-Forum berichtet, habe die Xbox Series S am meisten vom Update profitiert, da dort sowohl der Performance-Modus als auch der Visual-Fidelity-Modus neuerdings mit stabiler Bildrate liefen. Die PlayStation 5 habe dagegen die größten Probleme nach dem Patch, da die Framerate im Performance-Modus phasenweise in Bereiche leicht über 40 Bilder pro Sekunde falle. Noch sei unklar, ob es sich dabei um einen Bug handle, doch Digital Foundry’s John Linneman beispielsweise habe gestern auf Twitter davon abgeraten, die PS5-Version zu aktualisieren, so vg247.com.Enttäuschend sei zudem laut diverser Berichte, dass Tearing das Bild auf der Xbox One X nach wie vor häufig zerreiße. In diesem Punkt scheine sich weniger getan zu haben als versprochen, so das Magazin.Letztes aktuelles Video: Exklusive 4KSpielszenen PS5