Assassin's Creed Valhalla: Erster Grammy für Videospiel-Soundtrack verliehen

Buhlen um den Gaming-Grammy: Assassin's Creed Valhalla übertrumpft die Konkurrenz

Civilization 4 ein Titel aus einem Videospiel einen Grammy für sich beanspruchen.

Bei den diesjährigenwurde zum ersten Mal überhaupt der Preis für den "Besten komponierten Soundtrack für Videospiele und andere interaktive Medien" verliehen. Sichern konnte ihn sichGenauer genommen ging die Auszeichnung an die Komponistin Stephanie Economou, die mit ihrem Team für die stimmige Untermalung des Dawn of Ragnarok DLC sorgte. Bei der prestigeträchtigen Preisverleihung trat so neben weltbekannten Künstlern wie Beyoncé oder Harry Styles auch Ubisofts Action-Adventure in das Rampenlicht.Die Nominierten in der, waren von Beginn an stark besetzt. So standen neben dem späteren Sieger, Assassin's Creed Valhalla und seiner Komponistin, namhafte Vertreter wie Call of Duty: Vanguard , dessen Soundtrack von Bear McCreary komponiert wurde, Aliens: Fireteam Elite (Austin Wintory) und Marvel's Guardians of the Galaxy (Richard Jacques) sowie Old World (Christopher Tin) zur Wahl.Letzte Endes war es Stephanie Economou, die sich den begehrten Preis sichern konnte. Wer dem Soundtrack von Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok bisher noch nicht beigewohnt hat, kann dies mit einem Ausschnitt aus der Titelmusik, oder dem weiterführenden Link zum gesamten Album auf Spotify, ganz einfach nachholen:Economou selbst zeigte sich äußerst dankbar für die Chance, die Kategorie der Videospielmusik ins Leben gerufen zu haben. "Ich möchte all den Menschen Anerkennung zollen, die unermüdlich dafür gekämpft haben", erklärte sie in ihrer Dankesrede, nachdem sie den Grammy entgegen genommen hatte. "Danke, dass sie die Macht der Spielemusik anerkennen und würdigen. Das ist wirklich eine große Ehre, vielen Dank".Zwar handelt es sich bei dem Grammy, den Assassin's Creed Valhallas Soundtrack abstauben konnte, um den ersten, in der brandneuen Kategorie jemals verliehenen. Allerdings konnte bereits in der Vergangenheit, im Jahre 2011, mit Christopher Tins "Babu Yetu" aus dem Spiel