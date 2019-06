Ghost Recon Breakpoint: Die Wolves im Trailer zum Militär-Shooter - 4Players.de

Im Zuge der Vorstellung von Stadia ist auch ein neuer Trailer zu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint gezeigt worden. Im Mittelpunkt des Trailers steht Lt. Colonel Cole D. Walker (dargestellt von Jon Bernthal). Interessierte Spieler können sich hier für die Beta registrieren."Mit Zähnen und Klauen haben die Wolves, deine abtrünnigen, ehemaligen Waffenbrüder, das Auroa Archipel und dessen fortschrittliche Technologien an sich gerissen."Letztes aktuelles Video: Wir sind Wolves TrailerGhost Recon Breakpoint ist ein Militär-Shooter in einer feindseligen offenen Welt und kann vollständig im Einzelspieler (ohne computergesteuerte Mitstreiter) oder im kooperativen Modus mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Schauplatz ist Auroa, eine Insel, auf der die technisch fortschrittlichsten Anlagen einer unberührten Natur gegenüberstehen. Auroa beheimatet den Technologieriesen und Drohnenhersteller Skell Technology. Die Wolves, eine skrupellose Ex-US-Militäreinheit von abtrünnigen Ghosts, haben die Insel übernommen. Angeführt von Nomads früheren Kampfgefährten Lt. Colonel Cole D. Walker (dargestellt von Jon Bernthal) haben sie Skells Drohnen zu Tötungsmaschinen umprogrammiert. Nomad und die Ghosts werden zu einer Erkundungsmission geschickt, aber die Hubschrauber werden abgeschossen. Die Ghosts sind also hinter den feindlichen Linien gestrandet und stehen ihrem bisher härtesten Feind gegenüber. Ihr Ziel ist es zu überleben, die Wolves zu besiegen und die Kontrolle über Auroa zu erlangen. Der Shooter wird am 4. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird im Epic Games Store und bei Uplay erscheinen.