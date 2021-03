Elden Ring: Abgefilmte Ausschnitte aus einem Trailer als Lebenszeichen des Action-Rollenspiels

The leaked Elden Ring footage I've seen is blurry, angled, and only part of the trailer, so I don't think it'd be a terrible idea to just wait for the real thing



— Jason Schreier (@jasonschreier) March 1, 2021





— Jason Schreier (@jasonschreier) March 1, 2021

Lange war es still um Elden Ring , das neue Spiel von Hidetaka Miyazaki (Game Director von Dark Souls 1 & 3, Bloodborne und Sekiro), denn neues Videomaterial scheint im Anmarsch zu sein. Laut VGC verbreiten sich derzeit abgefilmte Ausschnitte aus einem Spielszenen-Trailer im Internet. Auch der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Bloomberg stimmte kürzlich auf baldige Neuigkeiten zu dem Action-Rollenspiel ein und meinte, dass man doch besser auf den fertigen Trailer warten soll ... Außerdem kursieren schon viele Fakes in einschlägigen Foren.Laut VGC soll der Spielszenen-Trailer eine Montage von Souls-ähnlichen Nahkämpfen, Ausschnitte aus zwei Bosskämpfen (feuerspeiender Drache, schwertschwingender Feind) und Kämpfe hoch zu Ross in einer weitläufigen Umgebung zeigen. Die "geleakten" Passagen sollen nur ein Teil eines längeren Trailers sein. Ein Releasetermin wird nicht genannt, aber laut VGC soll das Spiel bereits mehrmals durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und die Home-Office-Situation verschoben worden sein. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr wird als ziemlich unwahrscheinlich bezeichnet.Elden Ring wurde Mitte 2019 angekündigt. Abgesehen davon, dass es ein Third-Person-Action-Rollenspiel in einer offenen Fantasy-Welt sei und die allgemeine Spielmechanik gar nicht so weit von Dark Souls entfernt sein würde, wird man die Gegner auch vom Pferd aus bzw. während des Reitens bekämpfen können. Aufgrund der offenen, weitläufigen Spielwelt soll sich das Spiel trotzdem anders als Dark Souls anfühlen. Diese Form der Spielwelt würde außerdem neue Möglichkeiten der Erkundung und für das Geschichtenerzählen eröffnen. Für die Grundlage der Mythologie der Spielwelt ist George R. R. Martin (Bücher: Das Lied von Eis und Feuer / Game of Thrones) verantwortlich.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer