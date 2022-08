Elden Ring: Patch 1.06 - Koop und PvP wird zugänglicher

Vom Koop bis zum Großschwert

Publisher Bandai Namco kündigt Patch 1.06 für sein Prestige-Projekt aus der Feder von Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin an, der neben Performance- und Balancing-Anpassungen ebenfalls das Kooperative-Spiel sowie den PvP-Modus deutlich zugänglicher gestalten soll. Der Patch steht für alle gängigen Plattformen zum Download zur Verfügung.Um das Kooperative-Spiel sowie den PvP-Modus empfänglicher zu gestalten, wurden folgende Anpassungen hinzugefügt:Beschwörungszeichen können nun an Beschwörungspools in mehreren Gebieten, einschließlich weit entfernter Gebiete gesendet werdenBeim Entsenden von Koop-Zeichen in weiter entfernte Gebiete werden Beschwörungspools im Mohgwyn-Palast ausgeschlossenIhr könnt nun in ein größeres Gebiet eindringen, einschließlich weit entfernter GebieteDie Questreihe von White Mask Varre kann nun auch vorangebracht werden indem ein neuer NPC besiegt wirdDie Balance-Changes betreffen unter anderem die Waffen Greatsword, Curved Greatsword und Great Hammer. So wurde deren Bewegungsgeschwindigkeit von starken und aufgeladenen Attacken erhöht (berittene Angriffe nicht einbezogen) oder die Zeit, nachdem es wieder möglich ist nach einem Angriff mit diesen zu rollen reduziert (nicht bezogen auf Sprungangriff, Angriff mit zwei Waffen und Angriffe vom Pferd aus).Auch wurde eine Vielzahl störender Bugs behoben, darunter generelle Punkte wie inkorrekte Hitboxen, aber auch sehr spezifische, zum Beispiel in Bezug auf das Deathbed Dress. Alle Anpassungen im Detail lassen sich hier nachlesen.