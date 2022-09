Elden Ring: Brettspiel-Adaption mit coolem Kampfsystem angekündigt

Elden Ring: Brettspiel soll ohne kompliziertes Würfel-System auskommen

Fantasy-Rollenspiel-Hit Elden Ring soll ein eigenes Brettspiel bekommen. Publisher Bandai Namco und Steamforged Games machen erneut gemeinsame Sache und rufen eine Kickstarter-Kampagne ins Leben.Der Brettspiel-Entwickler sorgte bereits in der Vergangenheit für Brettspiel-Adaptionen von Dark Souls Monster Hunter und weiteren populären Titeln. Besonders spannend klingt dabei das Kampfsystem, welches für das Elden Ring Board Game geplant ist.Das Kickstarter-Projekt soll schon sehr bald an den Start gehen, wie Steamforged auf seiner offiziellen Seite verkündet . Zwar wissen wir noch nicht genau, wie sich das Elden Ring-Brettspiel am Ende spielen lassen wird, allerdings sollen wir in einer Gruppe von bis zu vier Spielern ikonischen Schauplätzen der Zwischenlande einen Besuch abstatten dürfen.Wir sehen uns mit riesigen Bossen, die uns schon im ursprünglichen Elden Ring das Leben schwer machten, konfrontiert. Dabei greifen wir auf ein "würfelfreies Kampfsystem, das von Spielern verlangt, dass sie bei jeder Begegnung strategisch vorgehen und ihre Pläne anpassen", zurück. In der Ankündigung heißt es außerdem, dass die Spieler es mit Gegner wie einem "niederen Godrick-Soldaten oder dem Grafted King höchstpersönlich" zu tun haben werden.Wir dürfen also gespannt sein, was uns das Elden Ring-Brettspiel in Zukunft so verspricht. Bereits im Jahr 2018 startete Steamforged Games ein ähnliches Projekt mit dem Dark Souls-Brettspiel. Dieses erreichte sein Kickstarter-Ziel in weniger als drei Minuten und wir haben es selbstverständlich für euch getestet Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video