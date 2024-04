Elden Ring: Shadows of the Erdtree – Collector's Edition kommt mit 46 cm großer Figur





Treat yourself to 18 inches of Messmer the Impaler and more with the Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector's Edition. #ELDENRING



Pre-order ELDEN RING Shadow of the Erdtree: https://t.co/oYk0s9FqpN pic.twitter.com/IG9KKBJ9hT



— Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) April 15, 2024

Mit demhat das Warten endlich ein Ende: Der heißersehntehält Einzug in den Zwischenlanden. Grund genug für Bandai Namco, noch einmal einen ausführlicheren Blick auf die Inhalte seinerzu werfen.Diedes Sammlerstücks sind derweil bestens bekannt: Für den stolzen Preis bekommt ihr neben der Erweiterung selbst noch einige coole Gimmicks geboten – darunter ein rundAbgsehen vom Shadows of the Erdtree-DLC selbst beinhaltet die Collector's Edition wie heutzutage fast schon üblich dendes Spiels. Hinzu gesellt sich ein cooles, mit dem ihr euch den Designprozess der verschiedenen Spielelemente noch einmal haargenau ansehen könnt. Doch das eigentliche Highlight ist ein anderer Inhalt: Ein brandneuer Bossgegner,, der Pfähler, begegnet euch als Sammelfigur nun auch abseits der Zwischenlande und schindet mit seiner Größe von rundordentlich Eindruck.Bandai Namco teilte jüngst ein kurzes, aber knackiges Video über die sozialen Netzwerke, mit dem uns einauf den etwas klapprigen, in Rot gehüllten und mit einem Dreizack bewaffneten Widersacher gewährt wird. Begleitet wird der Pfähler von einer furchteinflößenden, ebenso blutroten, die sich von seinen Stiefeln an über seine Schultern windet.Obwohl Messmer mit seiner stolzen Größe von 46 Zentimetern definitiv zu den mächtigeren Miniaturen zählen dürfte, gab es in der jüngeren Vergangenheit den einen oder anderen Vertreter, der sich noch einmal einenmachte: So wartete beispielsweisemit einer über 48 Zentimeter großen Statue vonauf, während auchmit einem ebenso großeneinem beliebten Bösewicht die Ehre machte.Wichtig zu erwähnen bleibt zu guter Letzt, dass ihr mit dem Kauf der Collector's Edition trotzdemdes ursprünglichen Elden Rings kommt: Jenes muss weiterhin separat erworben werden, was bei einem Preis von rund 250 Euro schon etwas bitter aufstoßen mag – oder eben ohnehin nicht mehr wirklich interessiert.zuman anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: EinsteigerGuide Video