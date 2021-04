Spiritfarer: Lily-Update mit Schmetterlingsseele veröffentlicht; bisher erfolgreichstes Spiel von Thunder Lotus

Für Spiritfarer ab 16,74€ bei kaufen ) ist das Lily-Update als erstes von drei (kostenlosen) Inhaltsupdates auf allen Plattformen veröffentlicht worden. Das Lily-Update ist eine kleine aber wichtige Ergänzung zum Hauptspiel und ergänzt das Spiel mit Lily, der Schmetterlingsseele. Die jüngere Schwester von Stella führt den Spieler durch mehrere Szenen, wodurch die Geschichte der Hauptperson mehr Tiefe und Details erhält - eine direkte Reaktion auf das Feedback von den Spiritfarer-Spielern. Auf Lily wird man allerdings erst ziemlich spät im Spielverlauf stoßen. Außerdem verbessert das Update den lokalen Koop-Modus und behebt einige Fehler ( zum Change-Log ). Last but not least verrieten die Entwickler, dass sich das Spiel schon über 500.000 Mal verkauft hätte. Es ist der bisher erfolgreichste Titel von Thunder Lotus Games (Jotun und Sundered).Im Sommer geht es mit dem Beverly-Update weiter. Neben dem Geist "Beverly" und vielen Erleichterungen wird man einen Archiv-Raum auf dem Schiff bauen und neue Sachen (Acetate Sheets) sammeln können. Im Herbst werden die beiden Geister "Jackie & Daria" eingebaut, die Stella auf einer neuen Insel mit einem verwahrlosten Krankenhaus findet. Neue Boot-Gebäude, Ressourcen sowie ein neues Event sind ebenfalls geplant.Spiritfarer ist ein "gemütliches Management-Spiel über das Sterben". In dem Spiel übernimmt man die Rolle des Fährmanns für die Toten und baut zugleich ein Schiff, um die Welt zu erforschen. Mithilfe von Landwirtschaft, Bergbau, Fischen, Ernten, Kochen und Handwerk segelt man über mystische Meere und kümmert sich um Geisterfreunde, um sie schließlich dem Jenseits zu übergeben. Die Mischung aus Aufbau und Crafting kann man auch kooperativ spielen. Laut Thunder Lotus soll die Spielzeit über 30 Stunden betragen.Letztes aktuelles Video: LilyUpdate