Blair Witch: Der Horror beginnt Ende August inklusive Game-Pass-Unterstützung - 4Players.de

Das Horrorspiel Blair Witch wird am 30. August 2019 für PC und Xbox One erscheinen und sowohl im Xbox Game Pass als auch im PC Game Pass enthalten sein, wie Microsoft im Vorfeld der gamescom 2019 verkündete. Ansonsten kann der Titel für 29,99 Euro via Microsoft Store vorbestellt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nimmst an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem du gezwungen bist, dich deinen Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen - einer mysteriösen Gestalt, die den Wald heimsucht..."Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Termin-Trailer