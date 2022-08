Xbox One Elite Controller Series 2: Alternative Version könnte auf dem Weg sein

Weißer Xbox Elite Series 2 Controller: Offizielle Bestätigung bislang ausstehend





Leak: I think this is our first footage of the Xbox Elite Series 2 White Edition controller. A leaked image of the controller was shown by @IdleSloth84 back in March.

Aus dem Nichts ist neues Videomaterial aufgetaucht, welches eine alternative Version des Xbox Elite Series 2 Controllers zeigt. Diese könnte bereits auf ihrem Weg zu uns sein.Die Neuigkeit dürfte vor allem all jene begeistern, deren restliche Peripherie ebenfalls in helleren Farben gehalten ist. Bislang gab es den Xbox Elite Series 2 Controller nämlich lediglich in schwarz, mit Ausnahme einer limitierten Special Edition im Halo-Style. Die alternative Version soll in weißer Farbe daherkommen.Bei dem gezeigten Material handelt es sich allerdings auf keinen Fall um offizielle Aufnahmen aus dem Hause Microsoft. Stattdessen machte uns Twitter-Nutzer Rebs Gaming auf ein YouTube-Video aufmerksam, in dem die weiße Version des Xbox Elite Series 2 Controllers ausgepackt wird. Zu dem Leak schreibt er: "Ich glaube, dies ist unser erstes Videomaterial des Xbox Elite Series 2 White Edition Controllers". Darüber hinaus erklärt er, dass User IdleSloth84 bereits im März des Jahres ein Bild des Gamepads mit dem alternativen Anstrich zeigte.Microsoft bewahrt derweil Stillschweigen hinsichtlich des mit Spannung erwarteten weißen Elite Controllers. In dem Video, das nur rund anderthalb Minuten Laufzeit vorweist und im Stil eines klassischen Unboxings gehalten ist, wirkt auf den ersten Blick zumindest alles sehr realistisch.Das Gamepad selbst macht dabei einen gewohnt hochwertigen Eindruck. YouTuber Nicholas Lugo, von dem der ursprüngliche Upload der Aufnahmen stammt, hebt den Controller nach Entfernen der äußeren Verpackung langsam aus einer Schutz spendenden Tasche und hält ihn für einige Sekunden in seine Smartphone-Kamera. Er dreht ihn kurz und man erkennt sein schlichtes, aber durchaus edles Design in matten Weiß- und Schwarztönen genau.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer