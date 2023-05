The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Synchronsprecherin ist sich sicher: Link und Zelda sind ein Paar

Zelda: Tears of the Kingdom – Sind Link und Zelda mehr als nur Freunde?

Nach sechs Jahren Wartezeit löstseinen Vorgängerals neuster Teil der Reihe ab und wird noch lange nicht der letzte sein.Eine Frage, so alt wie die Reihe selbst, kommt aber auch im Zusammenhang mit dem neuesten Abenteuer wieder auf: Sind Recke Link und die titelgebende Prinzessin Zelda eigentlich in eineroder nicht?, Patricia Summersett, hat trotz vieler Mehrdeutigkeiten eine feste Meinung zu dieser Frage.In einem Interview mit The Gamer spricht die Synchronsprecherin über die, nicht nur im Kontext von Zelda: Tears of the Kingdom: „Als Synchronsprecherin, wenn ich so auf die allgemeine Beziehung zwischen Link und Zelda im Laufe der Zeit schaue, liebe ich die Mehrdeutigkeit und dass es uns überlassen wird, ob es da etwas gibt. Ich schätze, in meinem eigenen Leben kann ich unkonventionelle Beziehungen respektieren und feiern.“Auch wenn sie im Allgemeinen also viel Wert auf die Undefinierbarkeit der Beziehung von Link und Zelda legt, ist sie sich sicher, dass die beidensind: „Ich weiß, dass [Link und Zelda] in einer Beziehung sind, die aktiv ist, in der man sich viel kümmert und zuhört und das liebe ich einfach daran.“ Produzent Eiji Aonuma und andere Nintendo-Repräsentanten schweigen zu dem Thema aber weiterhin eisern.Tatsächlich gibt es in Zelda: Tears of the Kingdom aber etwas, das eine romantische Beziehung der beiden Hyrule-Retter zumindest andeutet. In dem, das Link in Breath of the Wild mithilfe einer Menge Rubine und den talentierten Schreinern vom Unternehmen Dumsda bauen ließ, hat es sich im Nachfolger auch Zelda gemütlich gemacht. Nicht nur, dass einige der Dorfbewohner das Eigenheim der Prinzessin attestieren.Auch finden sich dort ein Bild von ihrem geliebten, goldenen Pferd und sogar das persönliche Tagebuch der Prinzessin. Weil der Tisch außerdem für zwei gedeckt undist, schlummert Link nachts nun wohl friedlich neben Zelda – und das vermutlich nicht nur, weil die beiden so gut miteinander befreundet sind. Den trauten Frieden kann Link dann eigentlich nur stören, wenn er sichin luftige Höhen und entsprechende Gefahr befördert.