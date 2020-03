King's Bounty 2: Video-Tagebuch: Die Weiterentwicklung der King's-Bounty-Reihe

Im zweiten Video-Entwickler-Tagebuch zu King's Bounty 2 versucht 1C Entertainment die Weiterentwicklung der King's-Bounty-Reihe und die Veränderungen, die die Reihe in den vergangenen Jahren gemacht hat, zu veranschaulichen - hauptsächlich anhand der wichtigsten Spielelemente (Erkundung, Helden-Management, Taktikkämpfe).Während die (durchaus guten) Vorgänger stark an Heroes of Might & Magic erinnerten, soll im Nachfolger der Rollenspiel-Aspekt deutlich ausgebaut werden. Entscheidungen sollen wichtig sein, egal, ob es dabei um Kämpfe gegen Untote oder Beziehungen mit Dorfbewohnern geht. Auch moralische Entscheidungen sind vorgesehen. Drei Helden, allesamt mit eigener Geschichte, wird man durch ein nicht-lineares Abenteuer in einer offenen Fantasy-Welt führen. Aus der Third-Person-Perspektive (Verfolgerperspektive) reist man durch das Reich, erledigt Quests, erkundet die Wildnis und spricht mit den Bewohnern. Sobald jedoch ein Kampf beginnt, wechselt das Spiel in eine taktische Perspektive auf Basis von Hexfeldern.King's Bounty 2 soll im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau von der gamescom 2019 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Dev Diary 2 Evolution of the series