The Yakuza Remastered Collection: Spielesammlung mit Yakuza 3, 4 und 5 für PS4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Yakuza Remastered Collection (PS4)



Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer



Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Ankuendigungs-Trailer

SEGA und Atlus haben im Rahmen der gamescom die aus Yakuza 3 Yakuza 4 sowie Yakuza 5 bestehende und in Japan bereits erhältliche Spielesammlung The Yakuza Remastered Collection auch im Westen für PlayStation 4 angekündigt. Den Anfang macht Yakuza 3 (zum Test ), das seit dem 20. August digital verfügbar ist. Am 29. Oktober 2019 soll dann Yakuza 4 (zum Test ) und am 11. Februar 2020 Yakuza 5 als Download via PlayStation Store folgen. Diese Spiele sollen automatisch zum Releasetag für alle digitalen Vorbesteller der Sammlung freigeschaltet werden.Zudem wird es mit The Yakuza Remastered Collection: Day One Edition auch eine limitierte physische Version geben, die ebenfalls ab dem 11. Februar 2020 verfügbar sein wird und bereits vorbestellt werden kann. Sie enthält alle drei Spiele auf zwei Datenträgern in einer roten Sammlerbox, die mit Kiryus Drachentattoo verziert ist. Yakuza 5 wird im Westen das erste Mal in einem physischen Format verfügbar sein, weshalb die Sammlung auch eine echte PS3-Box von Yakuza 5 umfasst. So sollen Serien-Sammler fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels endlich die Lücke in ihrer Bibliothek schließen können.Beide Sammlungen (digital und physisch) werden 59,99 Euro kosten. Über die Veränderungen im Vergleich zu den Originalausgaben schreibt SEGA: "Die 'The Yakuza Remastered Collection' ist weit entfernt von einem typischen Konsolenport. Zusätzlich zu Grafik- und Leistungsverbesserungen (720p> 1080p bei 30> 60fps) haben alle drei Spiele einen strengen Lokalisierungsprozess durchlaufen. Die englischen Skripte für jedes Spiel wurden überprüft, überarbeitet sowie in einigen Fällen sogar neu geschrieben. Inhalte, die zuvor aus den westlichen Veröffentlichungen von Yakuza 3, 4 und 5 fehlten wurden, wurden wieder in die Yakuza Remastered Collection integriert.In Yakuza 3 sind erstmals die Minispiele Mahjong, Shogi, Massage Parlor und das allseits beliebte Kabarett sowie eine Sammlung von Nebenquests aus dem Original-Release verfügbar!Außerdem wurden für jede Veröffentlichung in der Sammlung einige Änderungen bezüglich der Nutzerfreundlichkeit vorgenommen, darunter ein Substory-Tracker auf der Karte und die Möglichkeit, während des Karaoke-Minispiels zwischen englischen und japanischen Texten umzuschalten."