Yakuza: Like a Dragon: PS5-Upgrade auch mit PS4-Disk möglich; Spielstände nicht übertragbar

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.



Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game.



— RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020

Wenn am 2. März 2021 die PS5-Umsetzung von Yakuza: Like a Dragon nachgereicht wird, darf man auch mit der Disk-Version von der PS4 das kostenlose Upgrade auf die Next-Gen-Fassung in Anspruch nehmen. Das haben die Entwickler vom Ryu Ga Gotoku Studio auf Twitter klargestellt. Gleichzeitig wird allerdings angemerkt, dass es nicht möglich sein wird, seinen Spielstand von der PS4 auf die PS5 zu übertragen und damit weiter nutzen zu können.Auf PC, PS4 und Xbox One erscheint das Spiel bereits am 10. November. Am gleichen Tag bekommt man pünktlich zu Release der Xbox Series X / S auch schon die zeitexklusive Next-Gen-Version auf der neuen Microsoft-Konsole.Letztes aktuelles Video: How Will You Rise