The Dark Pictures Anthology: Little Hope: Infos zu Bonusinhalten, Entscheidungen und Visionen

Begleitet von einem neuen Video haben Bandai Namco und Supermassive Games Informationen zu Bonusinhalten und Spielelementen im Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: Little Hope ( ab 26,99€ bei vorbestellen ) geteilt. Demnach können Spieler u.a. Behind-The-Scenes-Videos, Interviews, Artworks und sogar Comics freischalten.Neben den Entscheidungen als eines der zentralen Spielelemente kann man an speziellen Bildern wie schon beim Vorgängern anhand von Visionen einen Blick in eine mögliche Zukunft werfen und diese mit entsprechenden Handlungen noch abwenden.Vorbesteller erhalten nach Angaben in der Pressemitteilung früheren Zugang zum Curator's Cut, der im Gegensatz zum normalen Theatrical Cut zusätzliche Szenen und andere spielbare Figuren enthält.The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint pünktlich vor Halloween am 30. Oktober für PC, PS4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Secrets Premonitions Trailer