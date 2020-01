Ring Fit Adventure: Speedrunner meistert die Fitness-Tortur in 18 Stunden und 55 Sekunden

So war das nicht gedacht: Eigentlich soll Nintendos Ring Fit Adventure die Gesundheit fördern, was bei einem Marathon von 18 Stunden und 55 Sekunden nicht wirklich gegeben sein dürfte. Der japanische Speedrunner "Sakinyan" hat Nintendos Fitness-Spiel laut Eurogamer.net aber in dieser Rekordzeit auf der Intensitäts-Stufe: 1 abgeschlossen:Auch Adam "ventifer" England aus Indiana, USA hat sich laut dem Magazin am Rekord im Switch-Spiel versucht, erreichte aber "nur" eine Zeit von 19 Stunden, 30 Minuten und elf Sekunden (ebenfalls Intensitäts-Stufe: 1) - inklusive fünf oder sechs Pinkelpausen. Der Versuch startete als Gag mit einem Freund, bevor es für England und seinen mittlerweile geschundenen Körper doch noch ernst wurde:Letztes aktuelles Video: Video-Test