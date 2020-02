E3 2020: Geoff Keighley sagt ab; Microsoft wird auf durchgesickerter Liste noch nicht erwähnt

I wanted to share some important news about my plans around E3 2020. pic.twitter.com/EhrreKV9oR



Kurz vorm heutigen Start der Website zur großen Branchenmesse E3 in Los Angeles sind laut einem Nutzer des Resetera-Forums bereits Verzeichnisse der Seite mit allen Details sichtbar. Dort gebe es u.a. eine Liste großer Aussteller, mit folgendem Inhalt:"Activision Publishing, Inc.Amazon Game StudiosBANDAI NAMCO Entertainment America Inc.BethesdaCapcom USA, Inc.Epic Games Inc.Kalypso Media GroupNCSOFTRDS Industries Inc.SEGASquare Enix, Inc.Take-TwoTENCENTTHQ NordicUbisoft Entertainment SAUnnamedVR by ParacosmaWarner Bros Interactive EntertainmentXSEED Games"Microsoft/Xbox fehlt noch auf dieser Liste - obwohl deren Unterhaltungssparten-Chef Phil Spencer bereits im Januar erklärt hatte, dass das Unternehmen teilnehmen werde ("Unser Team arbeitet hart am E3-Auftritt, wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit all jenen zu teilen, die es lieben, das zu spielen, was vor uns liegt (...) Das Jahr 2020 ist ein Meilenstein für diese Reise des Xbox-Teams"). Das könnte allerdings auch heißen, dass Microsofts Zusage bzw. Anmeldung später kommt - zumal der Auftritt wieder wie im vergangenen Jahr im Microsoft Theater in der Nähe des Geländes stattfinden könnte, anstelle einer Teilnahme an der Messe selbst.Bereits sicher abgesagt hat dagegen The-Game-Awards-Kopf Geoff Keighley. Er erläuterte auf Twitter: "Basierend darauf, was mit über die Show kommuniziert wurde, fühle ich mich einfach nicht wohl, teilzunehmen".Sony hatte bereits im Januar seine Teilnahme abgesagt. Die Messe wird vom 9. bis 11. Juni abgehalten.