R-Type Final 2: Shoot'em-Up erscheint Ende April in Japan; Frühjahr-Release im Westen

R-Type Final 2 ( ab 49,99€ bei vorbestellen ) und damit die Rückkehr der Shoot'em-up-Legende hat zumindest für Japan einen Releasetermin: Wie Gematsu mit Bezug auf die neueste Ausgabe der Famitsu berichtet, setzt das Spiel dort am 29. April auf PS4, Xbox One, Xbox Series und Switch zur Landung an. Während man auf der PS4 und Switch die Wahl zwischen einer physischen und digitalen Version bekommt, muss man auf Xbox mit Letzterer Vorlieb nehmen.Im Westen wird NIS America den Vertrieb übernehmen. Dort wird zusätzlich eine PC-Fassung via Steam veröffentlich und auf allen Konsolen soll man sich zwischen der physischen und digitalen Variante entscheiden dürfen. Ein konkretes Datum gibt es allerdings noch nicht und der Release wird weiterhin grob mit "Frühjahr" angegeben, dürfte damit aber nicht allzu weit von der Japan-Veröffentlichung entfernt sein.In unserem PUR-Talk haben wir uns kürzlich im Rahmen unseres Meilenstein-Formats mit dem Genre der Arcade-Action befasst und dabei auch umfangreicher über R-Type und dessen Bedeutung für das Shoot'em-up geplaudert.Letztes aktuelles Video: Ankündigung