4Players PUR: Neu auf dem Marktplatz: PC-Keys für die heute in den Early Access startende Weltraum-Strategie Stellar Warfare von Tense Games

Wenn in diesen Minuten das Weltraum-Strategiespiel Stellar Warfare in die Early-Access-Phase auf Steam startet, können einige Abonnenten von 4Players PUR umgehend loslegen. Das Entwickler-Team von Tense Games hat uns einige Keys zur Verfügung gestellt, die wir gerne an euch weitergeben.Wer Lust auf klassische Echtzeitstrategie mit Basisbau, Schiffs-Personalisierung mit Millionen von möglichen Designs sowieaufwändigen Weltall-Schlachten hat, kann sich auf dem PUR-Marktplatz einen der Keys schnappen, deren Anzahl zwar begrenzt ist, die aber dennoch nicht zu den limitierten Pool-Titeln gehören, bei denen man sich nur ein Mal pro Monat bedienen darf.Da der Titel sich im Early Access befindet, gibt es noch einiges zu beachten: So ist die Kampagne z.B. noch nicht finalisiert und das Indie-Team von Tense Games möchte das Feedback der Community während der EA-Phase nutzen, um an Mechaniken etc. zu feilen.Doch mit Skirmish und Wave Defense für Solisten sowie Skirmish und Battle Royale, dieim bereits integrierten Mehrspieler-Modus zur Verfügung stehen, gibt es vorerst genug zu tun.Weitere Informationen zu Stellar Warfare könnt ihr auf der offiziellen Steam-Produktseite finden. Für eine Übersicht weiterer PUR-Features wie z.B. exklusive redaktionelle Inhalte oder weitere Goodies und Vollversionen empfehlen wir einen Abstecher auf die PUR-Übersicht