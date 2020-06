Pokémon Schwert & Schild - Erweiterungpass: Überblick über "Die Insel der Rüstung" (DLC #1)

Kategorie: Symbiose-Pokémon

Typ: Gift + Psycho

Größe: 1,6 m

Gewicht: 70,5 kg

Fähigkeit: Schnellschuss

Typ: Pflanze + Gift

Größe: >= 24,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Notdünger

Typ: Wasser

Größe: >= 25,0 m

Gewicht: ???,? kg

Fähigkeit: Sturzbach

Nach der Termin-Ankündigung von "Die Insel der Rüstung" (17. Juni 2020), dem ersten Teil des Erweiterungspasses für Pokémon Schwert und Pokémon Schild, haben The Pokémon Company International und Nintendo noch weitere Features der Erweiterung vorgestellt - abseits der zentralen Dojo-Kämpfe, um stärker zu werden ( Details ). Auch einige altbekannte Pokémon, die in Schwert und Schild fehlten, werden in dem Add-on wieder auftauchen."Die Naturzone war laut den Entwicklern erst der Anfang (...) Das erste neue Abenteuer, das mit dem Erweiterungspass freigeschaltet wird, spielt auf der Rüstungsinsel, die sich in der Galar-Region befindet. Viele wilde Pokémon sind in der üppigen Natur dieser Insel zu Hause."Galar-Lahmus"Durch den Schock von Muschas' Biss kam es zu einer chemischen Reaktion der Gewürzpartikel in Galar-Lahmus’ Körper. So erlangte es den Typ Gift. Das Muschas an seinem Arm beißt manchmal unbewusst besonders fest zu, was bei Lahmus einen Juckreiz verursacht. Dieser bringt es dazu, seinen Arm unkontrolliert umherzuschwingen und so alles in seiner Umgebung kaputt zu schlagen. Es feuert schließlich mit einer Geschwindigkeit, die selbst die schnellsten Reflexe in den Schatten stellt, eine giftige Flüssigkeit aus der Spitze von Muschas’ Spiralmuschel. Hierbei handelt es sich um Muschelwaffe, eine Spezial-Attacke vom Typ Gift, bei der das Ziel eventuell vergiftet wird. Je nachdem, was dem Ziel mehr schadet, richtet diese Attacke entweder physischen oder Spezial-Schaden an."Gigadynamax-Bisaflor"Durch die Kraft der Gigadynamaximierung blüht Bisaflors Blume so prächtig, dass sie seinen gesamten Körper bedeckt. Im Kampf nutzt das Pokémon diese Blüten als Schild und greift das Ziel mit seinen zwei dicken Ranken an. Angriffs-Attacken vom Typ Pflanze, über die Bisaflor bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Geißel. Giga-Geißel fügt dem Gegner nicht nur bei einem Treffer Schaden zu. Alle gegnerischen Pokémon, die nicht vom Typ Pflanze sind, erleiden außerdem für vier weitere Runden Schaden."Gigadynamax-Turtok"Turtoks Panzer hat die Größe seines Körpers angenommen und weist neue, besonders große Wasserkanonen auf. Gigadynamax-Turtok kann sich an verschiedene Situationen anpassen, indem es seine 31 unterschiedlich großen Kanonen beliebig kombiniert einsetzt. Es kann zudem die zwölf großen Kanonen, die seine Hauptkanone umgeben, unabhängig voneinander bewegen. Dadurch kann Gigadynamax-Turtok seine Attacken überall hin richten, sei es nach unten oder gen Himmel. Angriffs-Attacken vom Typ Wasser, über die Turtok bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Beschuss. Giga-Beschuss fügt dem Gegner nicht nur bei einem Treffer Schaden zu. Alle gegnerischen Pokémon, die nicht vom Typ Wasser sind, erleiden außerdem für vier weitere Runden Schaden.""Das Legendäre Pokémon Wulaosu verfügt über zwei Formen, den Fokussierten Stil und den Fließenden Stil, die jeweils unterschiedliche Attacken und Gigadynamax-Attacken erlernen können. Ein Wulaosu (Fokussierter Stil), das die Künste des Unlichts erlernt hat, kann dem Gegner einen fokussierten, heftigen Schlag verpassen. Hierbei handelt es sich um die einzigartige Attacke Finstertreffer. Bei dieser Attacke mit Volltreffergarantie ignoriert Wulaosu die Statusveränderungen des Ziels. Ein Wulaosu (Fließender Stil), das die Künste des Wassers erlernt hat, kann dem Gegner eine fließende Kombination aus drei Schlägen verpassen. Hierbei handelt es sich um die einzigartige Attacke Trefferschwall. Bei dieser Attacke mit Volltreffergarantie ignoriert Wulaosu die Statusveränderungen des Ziels.Verborgene Faust ist eine neue Fähigkeit, die mit dem Erweiterungspass eingeführt wird und über die nur Wulaosu (Fokussierter Stil) und Wulaosu (Fließender Stil) verfügen können. Dank dieser Fähigkeit kann das Pokémon durch den Einsatz einer direkten Attacke Schaden anrichten, selbst wenn sich das Ziel mit Attacken wie Schutzschild schützt.Angriffs-Attacken vom Typ Unlicht, über die Wulaosu (Fokussierter Stil) bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Einzelhieb. Angriffs-Attacken vom Typ Wasser, über die Wulaosu (Fließender Stil) bei der Gigadynamaximierung verfügt, werden zu Giga-Multihieb. Giga-Einzelhieb und Giga-Multihieb können selbst dann Schaden anrichten, wenn sich das Ziel mit Attacken wie Dyna-Wall oder Schutzschild schützt.""Im Dojo auf der Rüstungsinsel gibt es ein Gerät namens Urglmator, das eine interessante Form von Recycling ermöglicht. Wenn Spieler ihm vier Items geben, kombiniert der Urglmator diese und man erhält dafür ein neues Item. Trainer können eine Vielzahl verschiedener Items erhalten, darunter Pokébälle, AP-Plus und mehr. Durch manche Kombinationen können vielleicht sogar seltene Items erlangt werden.""Auf der Rüstungsinsel werden auch ganz neue Attacken durch Attacken-Helfer verfügbar sein. Im Tausch gegen Rüstungserz können Trainer ihren Pokémon diese Attacken beibringen lassen. Rüstungserz kann auf der Rüstungsinsel unter anderem durch Dyna-Raids erhalten werden. Neidflammen ist eine neue Feuer-Attacke, die Pokémon beigebracht werden kann, wenn Spieler den Erweiterungspass haben. Diese Attacke fügt bei einem Treffer allen gegnerischen Pokémon Schaden und denen, deren Statuswerte in dieser Runde erhöht wurden, Verbrennungen zu. Grasrutsche ist eine neue Pflanzen-Attacke, die Pokémon beigebracht werden kann, wenn Spieler den Erweiterungspass haben. Diese Attacke wird zu einer Erstschlag-Attacke, wenn sie auf einem Grasfeld eingesetzt wird.""Bei Dyna-Suppe handelt es sich um ein besonderes Gericht, das aus seltenen Zutaten hergestellt wird, die auf der Rüstungsinsel gefunden werden können. Wenn ein Pokémon mit großem versteckten Potenzial eine Dyna-Suppe isst, wird es zu einem besonderen Pokémon, das zur Gigadynamaximierung fähig ist. Auch manche der Pokémon, welche Trainer bereits auf ihren Reisen begleitet haben, könnten dadurch in der Lage sein, die Gigadynamaximierung durchzuführen."Letztes aktuelles Video: Erkunde die Ruestungsinsel und die Kronen-Schneelande