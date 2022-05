Hitman 3: IO Interactive nennt Systemanforderungen für Raytracing

Mindestanforderungen an die Hardware:

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 660 XT

CPU: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 5600X

RAM: 8 GB

Empfohlene Hardware:

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

CPU: Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16 GB





Ihr solltet nicht nur im Spiel selbst, sondern auch in den Grafiktreibern die richtigen Einstellungen aktivieren. Mit den Mindestanforderungen erreicht ihr damit, so IO Interactive, eine mittelmäßige Qualität. Wollt ihr wirklich alles aus Hitman 3 herausholen, wird das mit der empfohlenen Hardware aber nicht gerade billig. Wichtig ist außerdem, dass die Software des Rechners auf dem neuesten Stand ist. Sprich:





GeForce Game Ready Driver 512.59 (bei einer Nvidia-GPU)

Radeon Software Adrenalin 22.5.3 (bei einer AMD-GPU)

Windows 10 Version 21H1 oder neuer

Mit dem Patch 3.110 will IO Interactive den lange ersehnten Raytracing-Support für das Spiel einführen – verbesserte Reflexionen und Schatten sollen Teil 3 der World of Assassination-Trilogie aufpolieren.Seit dem 2021er Release von Hitman 3 ( ab 38,40€ bei kaufen ) sorgt IO Interactive mit stetigen Updates dafür, dass die Community immer wieder etwas Neues zu entdecken bekommt. Beim Thema Raytracing-Support verspricht der Entwickler, dass Spieler die beiden Optionen separat ein- oder abschalten und in ihrer Qualität anpassen können. Wichtig sei lediglich, dass man in seinem Grafiktreiber die entsprechende Einstellung aktiviert hat, bei Nvidia wäre es das intelligente Upsampling DLSS, bei AMD das Spatial-Upsampling FSR 1.0.„Im Allgemeinen empfehlen wir für weniger leistungsfähige Hardware die Verwendung einer niedrigen oder mittleren Reflexionsqualität“, schreibt IO Interactive in seinem Support-Blog. „Eine niedrigere Reflexionsqualität kann die Leistung erheblich verbessern, führt aber zu Reflexionen mit weniger Details und gelegentlichem Überstrahlen kleiner Objekte.“Um Raytracing in Hitman 3 wirklich ideal nutzen zu können, benötigt ihr aber nicht nur die passende Software. Die Hardwareanforderungen sind entscheidend: