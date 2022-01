Horizon Forbidden West: Sony warnt vor Spoilern, Leak mit weiteren Bildern aus der PS4-Version aufgetaucht

Primeras imágenes In-game del próximo juego "Horizon Forbidden West" esta vez la versión de las imágenes son de "PS4". #HorizonForbiddenWest #PS4 #Leaks pic.twitter.com/q8ItnfWzdX



— NANO (@nanotuning3) January 10, 2022

Offenbar befindet sich eine noch unfertige Version von Horizon Forbidden West ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) im Umlauf, die eine Gruppe von Spielern auf einer gehackten PlayStation 4 zum Laufen gebracht hat. Auch wenn an einigen Stellen noch Dinge fehlen, soll es sich im Kern wohl um die Inhalte der finalen Version handeln. Bereits jetzt wurden erste Bilder aus dem Spiel bei Twitter veröffentlicht. Immer wieder werden die Tweets jedoch gelöscht – vermutlich weil sich Publisher Sony gegen die Leaks wehren möchte.Noch waren die enthüllten Screenshots aus Horizon Forbidden West harmlos und zeigten eine Momentaufnahme aus dem Spiel. Das könnte sich in den kommenden Tagen aber ändern. Fans sollten sich demnach vor Spoilern in Acht geben, die noch vor dem Release im Internet landen könnten. Erst am 18. Februar 2022 wird das neue Abenteuer mit Aloy für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel erscheinen. Schon bei The Last of Us Part 2 hatte Sony mit ähnlichen Leaks vor dem Launch zu kämpfen. Es ist noch unklar, wie die Ersteller der Screenshots an diese Version von Horizon Forbidden West gekommen sind.Letztes aktuelles Video: Tribes of the Forbidden West