NBA 2K21: Demo für PS4 und Xbox One verfügbar; Switch-Demo folgt

2K Games hat die Demo von NBA 2K21 für PlayStation 4 im PlayStation Store und Xbox One im Microsoft Store veröffentlicht. Die Switch-Demo soll "in Kürze" folgen. Die "Current-Gen-Demo" (in Abgrenzung zu PS5 und Xbox Series X) enthält vier spielbare Teams."Spieler können ihre Mamba-Mentalität mit Kobe Bryant und den All-Time Lakers entdecken, die Größe der Ikone Bill Russell und der All-Time Celtics erleben oder das Spielfeld mit Giannis Antetokounmpo und Kawhi Leonard und den NBA-Titelanwärtern Milwaukee Bucks und Los Angeles Clippers dominieren. Die NBA 2K21-Demo bietet den Spielern die Gelegenheit, einige der neuesten Gameplay-Innovationen auszuprobieren, die im Current-Gen-Gameplay Courtside Report ausführlich beschrieben werden. Von wichtigen Neuerungen über den Pro Stick bis hin zu einem neu gestalteten Wurfsystem bietet NBA 2K21 zahlreiche neue Upgrades, Verbesserungen und Änderungen, die die Serie auf ein neues Niveau bringen. Darüber hinaus läutet die Demo die Rückkehr des beliebten Mein SPIELER-Builders ein. Die Spieler können ihre Position wählen, Attribute setzen und einen ersten Einblick erhalten, welche Arten von Builds in NBA 2K21 möglich sein werden. (...) Der von Spielern erstellte Build kann von der Demo in das Hauptspiel übertragen werden, wenn es am 4. September veröffentlicht wird, so dass man sofort einsteigen kann", schreibt der Publisher.Das von Visual Concepts entwickelte NBA 2K21 wird am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One erscheinen. Die Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X folgen später."Aufgrund des späteren Starts der NBA-Saison 2020-21 verfolgt NBA 2K schließlich einen neuen Ansatz hinsichtlich der für die NBA 2K21 ermittelten Spielerbewertungen. In diesem Jahr wird NBA 2K die Spielerbewertungen bei der Veröffentlichung von NBA 2K21 für die Konsolen der nächsten Generation nach Abschluss der NBA-Saison 2019-20 aktualisieren, um sicherzustellen, dass die Bewertungen die Leistung der Spieler in dieser Saison widerspiegeln. Zu diesem Zeitpunkt werden alle aktualisierten NBA-Spielerbewertungen in NBA 2K21 für Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation implementiert."Letztes aktuelles Video: Current Gen Demo