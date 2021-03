It Takes Two: Das vielversprechende Koop-Adventure im Storytrailer

Weniger als drei Wochen vor der Veröffentlichung melden sich EA und die Hazelight Studios mit einem Trailer zu It Takes Two ab 37,99€ bei vorbestellen ) zurück, der die Geschichte des kooperativen Abenteuers näher beleuchtet. Am Rande ihrer Scheidung verwandelt ein Zauber Cody und May in die Puppen ihrer Tochter Rosie und wirft sie in eine fantasievolle Welt, die nur aufgrund ihrer zerrütteten Beziehung existiert. Zugleich werden beide von einem kitschigen Selbsthilfebuch über die Liebe - Dr. Hakim - dazu aufgefordert, ihre kaputte Beziehung zu retten."Die Spieler gehen auf eine Reise durch einzigartig metaphorische Erlebnisse – von Cody, der aufgrund seiner aufgegebenen Leidenschaft sein Gewächshaus zerstört vorfindet, bis hin zu May, die gegen riesige Schachfiguren kämpft, nachdem Cody sein Spielzeugschloss mit dem Schachbrett fertiggestellt hat, für das sie nie Zeit hatte. (...) It Takes Two führt Spieler durch chaotisch-vergnügliche Herausforderungen und Abenteuer, die Cody und May zwingen, ihre Differenzen zu überwinden und zusammenzuarbeiten, um den Weg zurück zu ihrer geliebten Tochter zu finden", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Trailer Zusammen sind wir stärkerIt Takes Two wird am 26. März 2021 für PC (Origin, Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Es wird sowohl als Download als auch im Einzelhandel erhältlich sein und 39,99 Euro kosten. Käufer der PS4- und Xbox-One-Fassungen sollen jeweils kostenlos auf PS5 und XBS upgraden können. Außerdem wird es einen Freunde-Pass für kostenlose Koop-Partien geben ( Details ). In unserer Vorschau hat das Spiel jedenfalls einen sehr guten Eindruck hinterlassen ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: VideoVorschau