Ubisoft: Unerwarteter Rückzug: Doch kein Auftritt bei der E3

Kein Ubisoft auf der E3: Assassin’s Creed-Entwickler will sein eigenes Ding machen

Während der Juni näherrückt, erteilt ein großer Name nach dem anderen dereine Absage: Nach Nintendo, PlayStation und Xbox will nun auchder Spielemesse fernbleiben.Diese Entscheidung verwundert vor allem deshalb, weil der Far Cry-Konzern bereits eine offizielle Zusage gegeben hatte. Nun habe man aberund wolle stattdessen parallel zur Spielemesse in Los Angeles ein, das wie schon vergangene Präsentationen auf den Namen „Ubisoft Forward Live“ hört.Dabei ist die Zusage noch gar nicht lange her: Erst vor einem guten Monat verkündete Ubisoft, dass man an der E3 2023 teilnehmen wolle – sollte die E3 stattfinden, wie CEO Yves Guillemot angesichts der letzten Jahre in Frage stellte. Offenbar hat man, wie Ubisoft in einem Statement gegenüber den Kollegen von VGC erklärte:„Die E3 hat über die Jahre unvergessliche Momente in der ganzen Industrie hervorgebracht. Während wir ursprünglich vorhatten, offiziell bei der E3 zu erscheinen, haben wir die nachfolgende Entscheidung getroffen, uns in eine andere Richtung zu bewegen und werden ein Ubisoft Forward Live-Event am 12. Juni in Los Angeles abhalten. Wir freuen uns darauf, sehr bald weitere Details mit unseren Spielern zu teilen.“Woher der Stimmungswechsel kommt und warum man sich nun doch für ein eigenes Format entschieden hat, erklärte Ubisoft nicht. Gut möglich, dass das Unternehmenbekommen hat, wo auch zweieinhalb Monate vor der Spielemesse keine namhaften Entwickler oder Publisher Zusagen gegeben haben.Wie bereits erwähnt, bleiben die „Big Three“, bestehend ausder E3 2023, jedenfalls ebenfalls fern. Sony setzt schon seit einigen Jahren auf eigene Shows, dies gilt dieses Jahr auch für Xbox., es handele sich aber nicht zwangsläufig um eine permanente Entscheidung.