Final Fantasy 7 Rebirth: So gut bewertet wie kein FF-Titel seit 24 Jahren

Final Fantasy 7: Rebirth - Nur der neunte Teil war besser

Die ersten Reviews zu einem der vielleicht größten Titel des Jahres sind draußen und nächste Woche ist es soweit, dass auch die Fans Hand an das neuelegen können. Gespannt dürften sie ohnehin sein – nach den nun veröffentlichten Bewertungen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Es ist lange her, dass ein Spiel der Reihe einen so guten Score bekam.Schon der Auftakt zur Runderneuerung des Klassikers von 1997 wurde invor vier Jahren mit Spannung erwartet. Nachdem dieses sich jedoch lediglich auf das Anfangsgebiet Midgar konzentrierte und nur etwa ein Zehntel der Spielzeit des Originals abdeckte, war klar, dass Spieler von Rebirthkönnen.Auf Metacritic kommt Final Fantasy 7: Rebirth derzeit bei bisher 119 Reviews auf eine. Damit liegt das Spiel sowohl gegenüber dem Story-Vorgänger FF7: Remake wie auch dem letzten Jahr erschienenenmit sechs Punkten in Front. Das letzte und einzige Spiel der Reihe, das einen höheren Punkteschnitt aufweisen kann, istmit 94 Punkten bei den Kritikern. Auch der Userscore von 9,0 Punkten ist außerordentlich.Das magische Abenteuer um den Dieb Zidane Tribal, Prinzessin Garnet Alexandros und den Ritter Adelbert Steiner aus dem Jahr 2000 verzauberte, damals noch auf der ersten PlayStation, mit einem individuellen Stil, einer phantastischen Story und charmanten Charakteren. Neben Final Fantasy 7 gilt der neunte Teilder Reihe.Final Fantasy 7: Rebirth hat also anscheinend das Zeug dazu, das wegweisende Erbe seiner Vorlage fortzuführen. Ob es bei den Fans ähnlich gut ankommt, bleibt freilich abzuwarten. Das Spiel erscheint kommende Woche. Auch wir können uns den überwiegend sehr guten Bewertungen nur anschließen: Was wir mit Cloud Strife und seinen Kameraden erlebt haben, könnt ihr