Final Fantasy 7 Rebirth: Weich oder scharf im Performance-eModus?

Rund drei Wochen nach Release hatseinen ersten Patch bekommen. Neben den für solche Updates üblichen Bug-Ausbesserungen hat man sich bei Square Enix vor allem Gedanken um eine grafische Optimierung gemacht.Damit folgt das Entwicklerstudio der Ankündigung, die Game Director Naoki Hamaguchi nur wenige Tage nach Veröffentlichung des Spiels getätigt hatte. Demnach hätten die Charaktere laut einigen Spielern, wenn das Licht in einem bestimmten Winkel auf ihr Gesicht fallen würde.Dieses Problem ist jetzt behoben, aber auch ansonsten wurde an Grafik und Performance des Spiels gefeilt. So kann in den Grafikeinstellung nicht mehr nur zwischen einem Grafik- und einem Performance-Modus gewählt werden, letzterer bietet jetzt auch die. „Wir haben viele Nachfragen bekommen, ob wir die grafische Leistung noch einmal verbessern“, hatte Hamaguchi in einem Interview Anfang März gesagt . „Wir arbeiten an einem Update, das diesen Aspekt berücksichtigt.“Dieses ist nun da, in Version 1.020noch ein weiteres Stückchen. Für sich gesehen sind die Unterschiede kaum merkbar, im Eins-zu-eins-Vergleich fallen sie jedoch schon auf. Daneben wurden gemäß der Patch Notes auch generelle Verbesserungen zur Framerate, grafischen Qualität und Spielbarkeit vorgenommen.Darüber hinaus könnt ihr jetzt in den Minispielen Fort Condor und Gambit Gears den. Diese von viel Taktik geprägten Spiele – Fort Condor ist zum Beispiel eine Art Tower Defense Game – können einen schon vor gewisse Herausforderungen stellen, auch wenn das Spiel selbst in einer niedrigen Schwierigkeitsstufe angegangen wird. Und sicher hat viele von euch das Handling am Schießstand-Minispiel in Costa del Sol gestört. Dem wurde mit einer neu implementierten invertierten Steuerung Abhilfe geschaffen.Viele Fans von Final Fantasy 7 Rebirth hoffen, dass es in einem der nächsten Updates mehr Karten für das beliebte Minispielgeben könnte. Da dies in der Spielerschaft sehr gut ankommt, überlegt man sich bei Square Enix, welchen. Was wir von dem Zeitvertreib in dem Remake des beliebten JRPGs – und natürlich vom Spiel an sich – halten,