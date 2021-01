Mundaun: Termin und Behind-The-Scenes-Video zum Schweizer Horrorabenteuer

Am 16. März 2021 wollen Hidden Fields und MWM Interactive das folkloristische Horror-Adventure Mundaun für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC via Steam und Epic Game Store veröffentlichen. Es soll Spieler mit auf die Reise eines jungen Mannes nehmen, der sich in einem dunklen, versteckten Dorf in den Alpen einem boshaften Wesen stellt und den mysteriösen Tod seines Großvaters aufdeckt."Es ist aufregend endlich ein Release-Datum enthüllen zu können und die Erfahrung von Mundaun mit der leidenschaftlichen Community, die die Entwicklung des Spiels über die letzten Jahre verfolgt hat, zu teilen", so Hidden Fields-Gründer und Entwickler Michel Ziegler. "Die Alpen haben eine besondere Bedeutung für mich und alles im Spiel, von der Geschichte, über die handgezeichneten Charaktere bis hin zu den Hintergründen, würdigt die außergewöhnliche Kultur der Schweizer Region Grisons. Ich bin froh mit MWMi zusammengearbeitet zu haben, um dieses Projekt über die Ziellinie zu bringen und freue mich nun darauf, dass Spieler bald die Geheimnisse von Mundaun selbst entdecken können."Weiter heißt es vom Hersteller: "Mundaun ist seit dem Start der Entwicklung im Jahr 2014 das Passionsprojekt Zieglers. Ziegles Liebe zur Schweizer Alpenregion, deren Kultur und der Folklore, die über Generationen über Märchen weitererzählt wurde, wurde durch viele Sommer, die er als Kind dort verbrachte, geprägt. Mundaun ist ein Survival-Horror-Spiel, auf der düsteren Seite der Alpen, das die Geschichte von Curdin erzählt. Der junge Mann besucht das Dorf Mundaun, um mehr über den Tod seines Großvaters zu erfahren, und findet heraus, dass etwas Diabolisches die Einwohner der Stadt heimsucht. Auf der Reise durch Mundaun lösen die Spieler knifflige Rätsel, um mehr über das Dorf zu erfahren, während sie die düsteren Gestalten um sie herum meiden, die das Angst-System des Spiels auslösen, welches als 'Cause-and-Effect'-Feature Spieler in gefährlichen Situationen die Orientierung erschwert."Zudem wurde die erste Episode einer alle zwei Wochen erscheinenden Behind-The-Scenes-Videoreihe veröffentlicht, die Zieglers kreativen Prozess bei der Entwicklung sowie die Inspiration aus der Folklore und der realen Welt zeigen soll:Letztes aktuelles Video: Behind The Scenes The Creation ProcessDarüber hinaus will Ziegler heute Abend um 19:00 Uhr User-Fragen zum Spiel via Discord beantworten.