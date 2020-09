Balan Wonderworld: Der lokale Koop-Modus im Action-Jump'n'Run

Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch) Screenshot - Balan Wonderworld (Switch)

Das Action-Jump'n'Run Balan Wonderworld wird man auch im lokalen Koop-Modus spielen können. Zwei Spieler können die Welt zusammen erkunden und Herausforderungen auf kreative Weise meistern, indem sie gemeinsam herausfinden, welche Kostüme sich am besten miteinander kombinieren lassen. Dabei können die Spieler unabhängig voneinander die Fähigkeiten ihres jeweiligen Kostüms nutzen oder - wenn sie sich in der Nähe befinden - das "Joint-Play-Feature" ausprobieren, um die Fähigkeiten ihrer Kostüme gemeinsam und zeitgleich einzusetzen.Square Enix: "Bei der Reise durch die fantastische Welt von Wonderworld werden die Spieler von dem rätselhaften Maestro Balan begleitet, der ihnen dabei hilft, Wonderworld von den Negati - physischen Manifestationen von Sorge und anderen negativen Gefühlen – zu befreien und so das Gleichgewicht in dieser Welt wiederherzustellen. Um ihr Ziel zu erreichen, bewegen sich die Spieler hüpfend, kletternd, fliegend und mitunter auch kämpfend durch eine Vielzahl verschiedener Gebiete. Dabei können sie über 80 einzigartige Kostüme sammeln, die sich auf der Reise als nützlich erweisen. Jedes dieser Kostüme verleiht einzigartige Kräfte - vom Pumpkin Puncher-Kostüm, mit dem Spieler alle Hindernisse schlagartig aus dem Weg räumen können, bis hin zum Air Cat-Kostüm, mit dem man sich für kurze Zeit in der Luft fortbewegen kann."Game Director Yuji Naka (Erfinder von Sonic the Hedgehog, Mitbegründer von Team Sonic) und Character Designer Naoto Oshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, Mitbegründer von Team Sonic) arbeiten federführend an dem Spiel. Es ist die erste Zusammenarbeit von Yuji Naka und Naoto Oshima seit 20 Jahren dar und ist das Debütprojekt der Balan-Company-Marke. Balan Wonderworld erscheint am 26. März 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X.Switch-Screenshots:Multiplattform-Screenshots: