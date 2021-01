Super Mario Bros. 35: Herausforderungsreihe mit Jagd auf Bowser startet bald

Nintendo will die erste Stufe seiner dreiteiligen Herausforderungsreihe am 19. Januar starten, bei der es in Super Mario Bros. 35 mit vereinten Kräften dem Langzeit-Bösewicht Bowser an den schuppigen Kragen gehen soll. Wie Eurogamer.net schreibt, soll das gemeinsame Ziel der Spieler bis zum 26. Januar darin bestehen, 3,5 Millionen Bowser zu besiegen. Wer mitmacht und zumindest einen Bowser im Rahmen der Challenge erledigt, wird mit 350 Platin-Punkten belohnt, die man über die My Nintendo Webseite einlösen kann - selbstverständlich aber nur dann, wenn die Teilnehmer die Herausforderung mit vereinten Kräften bis zur Deadline meistern.Neben dem regulären Spielablauf soll auch der aktuelle Special Battle in dieser Woche zusätzliche Gelegenheiten für die Jagd auf Bowser bieten. Details zu den beiden folgenden Herausforderungen im Rahmen der World Count Challenges für Februar und März will Nintendo demnächst bekannt geben.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer