Oculus Quest 2: Zuckerberg sieht Mainstream-Potenzial nach Umsatzsteigerung im vierten Quartal

Facebooks CFO David Wehner hat Investoren den starken Anstieg des Umsatzes im Bereich "Andere Einnahmen" mit starken Verkaufszahlen der Oculus Quest 2 im Weihnachtsgeschäft erklärt: Wie Uploadvr.com berichtet, lag dieser Bereich des 4. Quartals in diesem Jahr bei 885 Mio. Dollar, im Vorjahr waren es lediglich 346 Mio. Dollar.Da in die Kategorie u.a. auch Facebooks Portal Hardware für (in Pandemie-Zeiten beliebte) Video-Anrufe fällt, lassen sich nicht wirklich Verkaufszahlen der Quest 2 daraus deuten. Der Anstieg um üppige 539 Mio. lässt aber zumindest eine starke Steigerung des interesses vermuten.Passend dazu zeigte sich CEO Mark Zuckerberg im Investoren-Meeting optimistisch zum aktuellen VR-System der Facebook Reality Labs (vormals Oculus): Die Quest 2 sei "auf dem Weg, das erste Mainstream-Virtual-Reality-System" zu werden. Facebook hat mehr als jede andere Firma dafür getan, dass die Virtuelle Realität den Mainstream erreicht." Die Quest 2 schlage sich recht gut und er sei "wirklich stolz darauf, was wir dort erreicht haben".Auch die Entwicklung neuer Hardware bzw. eines möglichen Nachfolgers mit Abwärtskompatibilität wurde von Zuckerberg angeschnitten: "Wir arbeiten weiter an neuer Hardware, die neue Hardware...die Inhalte, die auf Quest 2 laufen, sollten vorwärtskompatibel sein."In einer vorm Meeting aufgezeichneten Video-Botschaft ergänzte Zuckerberg: "Ich freue mich auf unsere Roadmap für 2021, während wir neue und sinnvolle Wege für ökonomisches Wachstum und Community-Aufbau kreieren und den Leuten einfach dabei helfen, Spaß zu haben".