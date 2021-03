Oculus Quest 2: Facebook deutet ein teureres "Pro"-Modell an und kommentiert Sonys kommendes VR-Headset

Eyetracking-Technik empfand Bosworth ebenfalls als "superinteressant", so dass man es irgendwann in ein künftiges Headset einbauen wolle - etwa um mit dynamischem Feoveated-Rendering Performance zu sparen.



Auch Sonys Auch Sonys kommendes VR-Headset für die PlayStation 5 kam zur Sprache: "Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie eins machen", so Bosworth, "PSVR war solch ein enormer Hit und ein großer Ort für unsere Entwickler, um Cash zu machen, und ich hoffe, bei PSVR2 wird das genauso sein".

Facebooks Vizepräsident für Augmented und Virtual Reality hat am Wochenende die Möglichkeit eines teureren Premium-Modells der Oculus Quest 2 angedeutet: Bei einer AMA-Fragestunde auf Instagram via Uploadvr.com ) antwortete Andrew "Boz" Bosworth zumindest entsprechend angetan bzw. geheimnisvoll auf die Frage eines Teilnehmers:"Warum kann Oculus kein 600-Dollar-Headet machen und die besten Spezifikationen reinpacken, in der Art einer Quest 3 Pro etc. biddö". Bosworths Antwort darauf lautete: "Quest Pro, hä... Interessant..." woraufhin er übertrieben deutlich in die Kamera zwinkerte. Weitere Ausführungen zum Thema gab es vorerst nicht.Vielleicht hat Bosworth hier nur ein wenig herumgeflachst. Man sollte allerdings bedenken, dass Facebok die Fragen vermutlich vorher gezielt ausgesucht hat. Zudem mutete auch die übertriebene Reaktion vorbereitet und nicht spontan an.Letztes aktuelles Video: Six Steps to a Successful VR Launch at Work