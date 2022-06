Final Fantasy 16: Neue Details zu Gameplay und Story

Keine Open-Word, effektreiche Kämpfe

Das ist noch zu tun

Game Director Naoki Yoshida teilt ein paar neue Infos zum kommenden Rollenspiel Final Fantasy XVI. Neben dem aktuellen Entwicklungstand geht er auf Einzelheiten zu Geschichte, Welt und Kampfsystem ein.Mit Final Fantasy 16 erwartet uns in rund einem Jahr der neueste Teil der beliebten Rollenspiel-Serie. Produzent Naoki Yoshida, der für seinen Arbeitgeber schon bei Final Fantasy 14: A Realm Reborn , die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, gibt neue Info-Happen über das Rollenspiel preis.Zuerst einmal erklärt Yoshida, dass absichtlich auf eine große offene Spielwelt verzichtet wurde, um Leerlauf zu vermeiden. Stattdessen bewegt sich Protagonist Clive, der manchmal auch auf einige Begleiter – die von der KI gesteuert werden – zählen kann, in abgesteckten Gebieten, die an ein mittelalterliches Setting angelehnt sind. Die Story umfasst dabei drei Lebensabschnitte des jungen Recken. Gestartet wird mit Clive als Teenie, weiter geht es in seinen Zwanzigern und er wird auch noch weitere zehn Jahre altern, bis sich die Geschichte schließt.Ab einem gewissen Punkt der Story verfügt Clive über die Macht, riesige Wesen herbeizurufen, die ihm im Kampf unterstützen. Früher Summons genannt, haben Shiva, Ifrit und Co. heute den Rufnamnen Eikons. Die Fähigkeiten der Eikons können laut Yoshida kombiniert werden, ein Umschalten sei in den actionreichen Kämpfen jederzeit möglich. Ob der putzige Wolfswelpe Torgal ebenfalls in die Auseinandersetzungen eingreifen kann, wollte Yoshida noch nicht beantworten.Für das Kampfsystem zeichnet sich Ryota Suzuki verantwortlich, der auch in Devil May Cry 5 für die durchgeknallte Action auf dem Bildschirm gesorgt hat. Es soll auch Kämpfe geben, in denen die Eikons – wie in einem Godzilla-Prügelspiel – gegeneinander antreten. Diese Kaiju-Fights sollen dann unterschiedlich ausfallen, mal an einen Shooter und mal an ein Wrestling-Match oder einen Arena-Kampf erinnern.Der aktuelle Entwicklungsstand von FF16 lässt die Hoffnung aufkeimen, das der angepeilte Release im Sommer 2023 gehalten werden kann. Laut Yoshida ist das Spiel bereits komplett durchspielbar, natürlich müssen Gameplay und Zwischensequenzen noch weiter verfeinert und verbessert werden. Auch die Tonaufnahmen sind noch nicht komplett im Kasten, zudem steht noch das große Debugging an, bei dem es den letzten, verbleibenden Bugs an den Kragen gehen soll.Zuletzt gibt der Producer an, dass keine weiteren DLCs für FF 16 geplant sind, mit dem Kauf des Spiels bekommt der Spieler eine „komplette Erfahrung“, die nichts missen lassen soll. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr ein brandneuer Trailer veröffentlicht werden.