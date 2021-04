Mass Effect - Legendary Edition: EA präsentiert zahlreiche Änderungen bei Spielablauf und Balance

"Mass Effect war stark von traditionellen Rollenspielmechaniken beeinflusst, wie z. B. dem Zufallsprinzip beim Würfeln und dem Aufbau von Werten. Das hatte zur Folge, dass sich die Waffen in Mass Effect häufig weniger präzise und verlässlich anfühlten als in Mass Effect 2 und 3.



Es gab häufig Feedback, dass es ziemlich frustrierend sei, mit einem Sturmgewehr einige Schüsse abzufeuern, ehe sich das Fadenkreuz plötzlich vergrößert und einen großen Teil des Bildschirms einnimmt. Daher haben wir die Mechaniken angepasst, um ein besseres Handling zu erreichen, ohne dabei das Feeling der Originalspiele zu opfern.



Im ersten Mass Effect wurde die Präzision (einschließlich Fadenkreuz-Bloom und Waffenverzug) bei allen Waffen angepasst, damit Spieler über eine konsistentere Feuerkraft verfügen und gleichzeitig ihre Schuss-/Überhitzungsanzeige im Blick behalten können. Außerdem haben wir die Kameraperspektive beim Zielen mit Visier (ADS) mehr auf den Kampf konzentriert, damit das ADS präziser wird (wie im zweiten und dritten Spiel), und wir haben die Zielunterstützung verbessert, ebenfalls zur Steigerung der Präzision. Diese kleinen Änderungen hinter den Kulissen machen die Kämpfe insgesamt deutlich "knackiger" und geben den Spielern mehr Kontrolle.



Auch die Fähigkeiten wurden im ersten Spiel neu ausbalanciert. Zum Beispiel gewährt "Immunität" jetzt einen mächtigen Defensiv-Buff, hält aber nur kurz an, statt wie bisher einen kleinen Buff, der unbegrenzt anhält.



Die folgende Übersicht listet die Gameplay-Änderungen speziell am ersten Mass Effect auf, um das Spiel an den Rest der Trilogie anzugleichen.



- Shepard kann jetzt aus dem Kampf sprinten

- Nahkampfangriffe werden nun einem Tastendruck zugeordnet und nicht mehr abhängig von der Distanz zum Feind automatisch ausgelöst.

- Präzision und Handhabung der Waffen wurden deutlich verbessert

- Fadenkreuz-Bloom ist kontrollierter

- Waffenverzug bei Präzisionsgewehren entfernt

- Das Zielen mit Visier und die Kameraansicht bei "Genaues Zielen" wurden verbessert

- Verbesserte Zielunterstützung bei der Zielerfassung

- Alle relevanten Gegner erleiden jetzt im ersten Spiel Kopftreffer-Schaden

- Bisher waren einige davon ausgenommen, einschließlich humanoider Gegner

- Munitionsmods (Anti-Organik, Anti-Synthetik usw.) können jetzt während des gesamten Spiels droppen

- Bisher war das bei höheren Spielerstufen nicht mehr der Fall

- Außerdem können sie jetzt auch bei Händlern gekauft werden

- Alle Waffen können von jeder Klasse ohne Abzüge benutzt werden

- Spezialisierungen (die Möglichkeit, bestimmte Waffen zu trainieren/verbessern) sind weiterhin klassenspezifisch

- Waffen kühlen deutlich schneller ab

- Nutzung von Medigel wurde verbessert

- Basis-Abklingzeit verkürzt

- Vorzüge durch Stufenaufstiege verbessert

- Liaras Bonus auf Abklingzeiten wurde erhöht

- Verbesserungen an der Inventarverwaltung

- Objekte können jetzt als "Schrott" markiert werden

- Alle Schrottobjekte können in Universalgel umgewandelt oder sofort an Händler verkauft werden.

- Inventar und Geschäfte verfügen jetzt über Sortierfunktionen

- Bei einigen Fähigkeiten wurde das Balancing überarbeitet

- Waffenkräfte (die über den Fähigkeitenbaum jedes Waffentyps freigeschaltet werden) wurden verbessert:

- Effektivität/Stärke erhöht (Dauer in einigen Fällen verkürzt)

- Hitze wird jetzt bei Aktivierung der Kraft zurückgesetzt



Screenshot - Mass Effect - Legendary Edition (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Mass Effect - Legendary Edition (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Mass Effect - Legendary Edition (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Mass Effect - Legendary Edition (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Mass Effect - Legendary Edition (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)



(...)



Zusätzliche Gameplay-Verbesserungen (alle)



(...)



- Truppkameraden können jetzt auch im ersten Mass Effect unabhängig voneinander befehligt werden – genau wie ihr sie in Mass Effect 2 und 3 individuell kommandieren könnt

- Einige Bosskämpfe und Gegner im ersten Spiel wurden so angepasst, dass sie für die Spieler fairer, aber dennoch fordernd sind.

- Die Deckung wurde in der gesamten Trilogie verbessert

- Zusätzliche Deckung für einige Begegnungen hinzugefügt

- Das Betreten und Verlassen von Deckung ist jetzt verlässlicher

- Die EP im ersten Spiel wurden neu ausbalanciert (Details unten)

- Die Munitionsdrops in Mass Effect 2 wurden neu ausbalanciert (Details unten)



Kämpfe bringen EP. Die EP des ersten Spiels wurden aus Gründen der Konsistenz neu ausbalanciert, vor allem gegen Ende des Spiels. Spieler, die die meisten Bereiche des Spiels abschließen, sollten in einem einzigen Spieldurchgang verlässlicher auf höhere Stufen kommen können, anstatt dafür einen zweiten Durchgang zu benötigen. Außerdem gibt es beim ersten Spieldurchgang keine Stufenobergrenze mehr.



Als letzte Änderung bei den Feuergefechten haben wir außerdem die Munition in Mass Effect 2 angepasst. Im Originalspiel spawnte Munition zu selten, und wir haben daher die Droprate für Munition in ME2 erhöht, vor allem für das Präzisionsgewehr, das ursprünglich sogar noch eine reduzierte Munitionsdroprate hatte.



(...)



Natürlich enthält die Legendary Edition zahlreiche zusätzliche Verbesserungen. Hier sind einige der Dinge, auf die ihr euch freuen könnt:



- Neuer vereinheitlichter Launcher für alle drei Spiele

- Trilogieweite Einstellungen für Untertitel und Sprachen

- Die Speicherung der Spielstände erfolgt nach wie vor individuell in jedem Spiel und kann unabhängig voneinander verwaltet werden

- Aktualisierte Optionen bei der Charaktererstellung, wie bereits erwähnt

- Die FemShep aus Mass Effect 3 ist die neue weibliche Standardoption in allen drei Spielen (das originale FemShep-Design ist weiterhin als Voreinstellung verfügbar)

- Die Erfolge der gesamten Trilogie wurden aktualisiert

- Neue Erfolge wurden der Trilogie hinzugefügt

- Fortschritte für einige Erfolge werden jetzt für alle drei Spiele übergreifend gewertet (z. B. 250 Gegner in allen Spielen eliminieren)

- Erfolge, die kombiniert wurden und damit redundant sind, wurden entfernt

- Bei einigen Erfolgen wurden die Einsatzziele/Beschreibungen und/oder Namen aktualisiert

- Integrierte Waffen- und Panzerung-DLC-Packs

- DLC-Packs für Waffen und Panzerung sind jetzt von vornherein in das Spiel integriert. Ihr erhaltet sie durch Forschung oder Kauf bei den Händlern, während ihr im Spiel vorankommt. Sie sind also nicht von Anfang an freigeschaltet. Dadurch werden Balancing und Fortschritt in ME2 und ME3 übergreifend sichergestellt

- Aufklärungskapuze (ME2) und Cerberus-Ajax-Panzerung (ME3) sind zu Beginn jedes Spiels verfügbar

- Zusätzliche Gameplay- und Benutzerfreundlichkeit-Verbesserungen

- Sound aller Spiele neu abgemischt und erweitert

- Hunderte Bugs der Originalversionen wurden behoben

- Native Controller- und 21:9-Anzeigeunterstützung auf PC, kompatibel mit DirectX 11"

Wie bekommt man die spielmechanischen Unterschiede der Mass-Effect-Trilogie unter einen Hut? Diese Frage haben sich die Entwickler der überarbeiteten Spielesammlung Mass Effect - Legendary Edition ab 53,99€ bei vorbestellen ) vermutlich häufiger gestellt. Auf Electronic Arts' offizieller Website zur Serie gaben sie kürzlich sehr ausführliche Antworten darauf.Eine wichtige Anpassung ist z.B., dass der stärker an Rollenspiele angelehnte Spielablauf von Teil 1 beim Handling Shooter-lastiger werden soll, ohne das klassische Spielgefühl mit Zufalls-Elementen komplett über den Haufen zu werfen. Wer möglichst viele Details zu Neuerungen wie weniger anzüglichen Kameraperspektiven oder dem geänderten Handling des Mako-Vehikels auf den Grund gehen möchte, findet hier die ausführliche Original-Abhandlung , die fast schon die Ausmaße einer Abschlussarbeit einnimmt. Hier einige Erläuterungen und Stichpunkte daraus:Mass Effect - Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021. Als Commander Shepard darf man das restaurierte Abenteuer auf PC (Origin & Steam), PS4 und Xbox One erleben. Dank Abwärtskompatibilität wird aber auch das Spielen auf PS5 und Xbox Series X|S möglich sein.Letztes aktuelles Video: Teaser