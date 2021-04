Mass Effect - Legendary Edition: Die Grafik-Verbesserungen der Remaster-Trilogie im Trailer

Das Bioware-Team hinter der Mass Effect - Legendary Edition ab 53,99€ bei vorbestellen ) versucht die vorgenommenen Grafik-Verbesserungen in der Remaster-Trilogie im folgenden Trailer zu veranschaulichen. Zu sehen sind die Anpassungen der Umgebungen, der Reflexionen, der Texturen, der 3D-Modelle und der Charaktere an sich (Haut-Rendering). Darüber hinaus wurde die Ausleuchtung/Beleuchtung in vielen Spielabschnitten und Zwischensequenzen stärker verändert.Mass Effect - Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021. Als Commander Shepard darf man das restaurierte Abenteuer auf PC (Origin & Steam), PS4 und Xbox One erleben. Dank Abwärtskompatibilität wird aber auch das Spielen auf PS5 und Xbox Series X|S möglich sein. Weitere Details zu den grafischen Verbesserungen des Spiels gibt es auch in einem Blog-Beitrag von BioWare.Letztes aktuelles Video: RemasteredVergleichstrailer