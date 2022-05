God of War Ragnarök: Mehr Barrierefreiheit bei Kratos & Atreus

Sprint/automatischer Sprint: Ihr sprintet, während ihr den Stick haltet, und bleibt stehen, wenn ihr ihn loslasst. Wenn “Automatischer Sprint” aktiviert ist, könnt ihr anfangen zu sprinten, indem ihr den Bewegungs-Stick für eine kurze Zeit nach vorne in eine Richtung drückt. Wie lange es dauert, bis der automatische Sprint aktiviert wird, könnt ihr selbst festlegen.

Ihr sprintet, während ihr den Stick haltet, und bleibt stehen, wenn ihr ihn loslasst. Wenn “Automatischer Sprint” aktiviert ist, könnt ihr anfangen zu sprinten, indem ihr den Bewegungs-Stick für eine kurze Zeit nach vorne in eine Richtung drückt. Wie lange es dauert, bis der automatische Sprint aktiviert wird, könnt ihr selbst festlegen. Dauerhaftes Fadenkreuz: Wenn ihr einen zusätzlichen Fokuspunkt benötigt, um Schwindelgefühlen entgegenzuwirken, oder einfach nur eine dauerhafte Markierung der Bildschirmmitte haben wollt, bieten wir die Möglichkeit, einen Mittelpunkt in drei verschiedenen Größen und sieben verschiedenen Farben zu aktivieren.

Wenn ihr einen zusätzlichen Fokuspunkt benötigt, um Schwindelgefühlen entgegenzuwirken, oder einfach nur eine dauerhafte Markierung der Bildschirmmitte haben wollt, bieten wir die Möglichkeit, einen Mittelpunkt in drei verschiedenen Größen und sieben verschiedenen Farben zu aktivieren. Anvisieren: Ihr könnt wählen, ob ihr die Anvisierstellung halten oder ein- und ausschalten wollt.

Ihr könnt wählen, ob ihr die Anvisierstellung halten oder ein- und ausschalten wollt. Blocken: Ihr könnt die Schutzstellung entweder halten oder ein- und ausschalten.

Ihr könnt die Schutzstellung entweder halten oder ein- und ausschalten. Größe von Untertiteln und Bildunterschriften: Wir haben die Mindestgröße des Textes erhöht und eine neue Skalierung hinzugefügt. Dazu gehört auch eine extragroße Textgröße, damit Untertitel und Bildunterschriften besser lesbar sind. Außerdem haben wir einen größeren Textbereich eingerichtet, um den Standards für Fernseh- und Filmuntertitel zu entsprechen.

Wir haben die Mindestgröße des Textes erhöht und eine neue Skalierung hinzugefügt. Dazu gehört auch eine extragroße Textgröße, damit Untertitel und Bildunterschriften besser lesbar sind. Außerdem haben wir einen größeren Textbereich eingerichtet, um den Standards für Fernseh- und Filmuntertitel zu entsprechen. Farben für Untertitel und Bildunterschriften: Ihr könnt die Farben der Sprechernamen, des Untertiteltextes und der Bildunterschriften individuell anpassen. Dabei könnt ihr zwischen sieben verschiedenen Farben wählen.

Ihr könnt die Farben der Sprechernamen, des Untertiteltextes und der Bildunterschriften individuell anpassen. Dabei könnt ihr zwischen sieben verschiedenen Farben wählen. Sprechernamen: Wie in God of War (2018) könnt ihr die Sprechernamen ein- oder ausblenden. Ihr könnt diese Größe unabhängig von der Textgröße der Benutzeroberfläche einstellen.

Wie in God of War (2018) könnt ihr die Sprechernamen ein- oder ausblenden. Ihr könnt diese Größe unabhängig von der Textgröße der Benutzeroberfläche einstellen. Bildunterschriften: Mit den erweiterten Bildunterschriften für Soundeffekte gibt es jetzt mehrere neue Möglichkeiten, den Sound im Spiel zu verstehen. Wir haben Bildunterschriften sowohl für Film- als auch Spielsequenzen hinzugefügt, um ein umfassendes Verständnis der Soundlandschaft der Welt zu ermöglichen. Außerdem könnt ihr Untertitel für wichtige Spiel-Informationen aktivieren, um das Verständnis von Rätseln und Erzählungen zu erleichtern.

Mit den erweiterten Bildunterschriften für Soundeffekte gibt es jetzt mehrere neue Möglichkeiten, den Sound im Spiel zu verstehen. Wir haben Bildunterschriften sowohl für Film- als auch Spielsequenzen hinzugefügt, um ein umfassendes Verständnis der Soundlandschaft der Welt zu ermöglichen. Außerdem könnt ihr Untertitel für wichtige Spiel-Informationen aktivieren, um das Verständnis von Rätseln und Erzählungen zu erleichtern. Hintergrundunschärfe für Untertitel und Bildunterschriften: Wir haben Optionen eingebaut, die es ermöglichen, den Hintergrund hinter Untertiteln und Bildunterschriften unscharf zu machen, sodass diese in komplexen Szenen besser lesbar sind.

Wir haben Optionen eingebaut, die es ermöglichen, den Hintergrund hinter Untertiteln und Bildunterschriften unscharf zu machen, sodass diese in komplexen Szenen besser lesbar sind. Untertitel-Hintergrund: Zusätzlich zur Unschärfe haben wir Optionen hinzugefügt, mit denen der Hintergrund der Untertitel abgedunkelt werden kann, um die Lesbarkeit bei Schnee zu verbessern.

Zusätzlich zur Unschärfe haben wir Optionen hinzugefügt, mit denen der Hintergrund der Untertitel abgedunkelt werden kann, um die Lesbarkeit bei Schnee zu verbessern. Richtungsanzeiger: Wichtige Spiel-Sounds haben jetzt einen optionalen Richtungsanzeiger, der die Richtung anzeigt, aus der ein Sound kommt. Dieser Richtungsanzeiger hilft euch bei der Orientierung in Rätseln, in denen Sounds vorkommen, und zeigt euch die Quelle eines wichtigen Sounds an. Textgröße/Symbolgröße: Mit einer vollständig überarbeiteten und reaktionsfähigen Benutzeroberfläche und einer größeren Mindesttextgröße, die deutlich skaliert werden kann, ist das Lesen von Text auf dem Bildschirm einfacher denn je.

Wichtige Spiel-Sounds haben jetzt einen optionalen Richtungsanzeiger, der die Richtung anzeigt, aus der ein Sound kommt. Dieser Richtungsanzeiger hilft euch bei der Orientierung in Rätseln, in denen Sounds vorkommen, und zeigt euch die Quelle eines wichtigen Sounds an. Mit einer vollständig überarbeiteten und reaktionsfähigen Benutzeroberfläche und einer größeren Mindesttextgröße, die deutlich skaliert werden kann, ist das Lesen von Text auf dem Bildschirm einfacher denn je. Controller-Neuzuweisung: Wir haben unser Controller-Zuweisungssystem überarbeitet, um euch die Möglichkeit zu geben, eure Tastenkonfigurationen in God of War Ragnarök anzupassen. Es wird eine große Auswahl an voreingestellten Layouts geben, sowie Unterstützung für benutzerdefinierte Controller-Zuweisungen. Einzelne Tasten können ausgetauscht werden und für ausgewählte komplexe Aktionen könnt ihr alternative Konfigurationen aus einer Liste von Voreinstellungen wählen. Für bestimmte Aktionen, die mehr als eine Taste erfordern, bieten wir mehrere Möglichkeiten zur Anpassung des Spielerlebnisses, darunter Touchpad-Verknüpfungen für Dinge wie Wut der Spartaner, Navigationshilfe und Schnelldrehung.

Wir haben unser Controller-Zuweisungssystem überarbeitet, um euch die Möglichkeit zu geben, eure Tastenkonfigurationen in God of War Ragnarök anzupassen. Es wird eine große Auswahl an voreingestellten Layouts geben, sowie Unterstützung für benutzerdefinierte Controller-Zuweisungen. Einzelne Tasten können ausgetauscht werden und für ausgewählte komplexe Aktionen könnt ihr alternative Konfigurationen aus einer Liste von Voreinstellungen wählen. Für bestimmte Aktionen, die mehr als eine Taste erfordern, bieten wir mehrere Möglichkeiten zur Anpassung des Spielerlebnisses, darunter Touchpad-Verknüpfungen für Dinge wie Wut der Spartaner, Navigationshilfe und Schnelldrehung. Hochkontrast-Modus: Mit unserem neuen kontrastreichen Farbmodus könnt ihr Objekten im Spiel wie Zielen, Gegnern und anderen Charakteren sowie einer Vielzahl von Gegenstandstypen eine Farbe zuweisen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird eine Farbebene auf Charaktere angewendet, die sie vor dem Hintergrund besser sichtbar macht. Optional lässt sich der Hintergrund entsättigen, um den Kontrast weiter zu erhöhen.

Mit unserem neuen kontrastreichen Farbmodus könnt ihr Objekten im Spiel wie Zielen, Gegnern und anderen Charakteren sowie einer Vielzahl von Gegenstandstypen eine Farbe zuweisen. Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird eine Farbebene auf Charaktere angewendet, die sie vor dem Hintergrund besser sichtbar macht. Optional lässt sich der Hintergrund entsättigen, um den Kontrast weiter zu erhöhen. Navigationshilfe: Neu in God of War ist das Kameranavigationssystem, mit dem ihr euren Blick auf euer Kompassziel richten könnt. Wenn ihr euch nicht im Kampf befindet, könnt ihr durch Drücken der Navigationshilfetaste euren Blick in Richtung des nächsten Story-Ziels lenken.

Neu in God of War ist das Kameranavigationssystem, mit dem ihr euren Blick auf euer Kompassziel richten könnt. Wenn ihr euch nicht im Kampf befindet, könnt ihr durch Drücken der Navigationshilfetaste euren Blick in Richtung des nächsten Story-Ziels lenken. Bewegungshilfe: Das Springen über Lücken, das Erklimmen, das Überwinden von Hindernissen und andere Bewegungsfunktionen können jetzt auf Grundlage der Richtung, die ihr drückt, automatisiert werden.

Das Springen über Lücken, das Erklimmen, das Überwinden von Hindernissen und andere Bewegungsfunktionen können jetzt auf Grundlage der Richtung, die ihr drückt, automatisiert werden. Hilfe +: Fügt interaktionsbasierte Bewegungen wie Klettern, Kriechen und Durchzwängen hinzu.

Fügt interaktionsbasierte Bewegungen wie Klettern, Kriechen und Durchzwängen hinzu. Audiohinweise: Wir haben mit jeder Interaktionsaufforderung auf dem Bildschirm ein akustisches Signal verknüpft, sodass ihr bei der Verwendung dieser Funktion hören könnt, wenn ein Interaktionssymbol in der Nähe ist und wenn die Aufforderung aktiv wird. Die Audiohinweise erstrecken sich auch auf zusätzliche Kampfhinweise wie Ringe für nicht blockierbare Angriffe, Hinweise zum Zielen und Hinweise zum Waffenwechsel. Die Lautstärke der Audiohinweise kann unabhängig von den anderen Lautstärkereglern eingestellt werden, sodass ihr sie nach euren Bedürfnissen anpassen könnt.

Anlässlich des Welttages der Barrierefreiheit am 19. Mai hat Sony Santa Monica auf die über 60 Barrierefreiheits-Optionen von God of War Ragnarök hingewiesen – von Audiohinweisen bis hin zu Hochkontrast-Modus.Mila Pavlin, die Lead-UX-Designerin des Spiels, geht in ihrem Beitrag auf dem offiziellen PlayStation-Blog auf die Bemühungen des God of War Ragnarök -Teams ein, möglichst vielen Menschen das Zocken des lang ersehnten Blockbusters zu ermöglichen: Es geht u.a. um die Lesbarkeit von Menü und Untertiteln, um die Benutzeroberfläche, um übernommene Hilfestellungen aus der PC-Version vom Januar, Hinweiszeiger, automatisches Blocken, Audio-Hilfen & vieles mehr.Die konkreten Barrierefreiheits-Helfer sind laut Sony: