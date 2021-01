Dungeons of the Deep: Klassischer Dungeon Crawler à la Legends of Grimrock öffnet seine Pforten

Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC) Screenshot - Dungeons of the Deep (PC)

Am 25. Januar 2021 hat Gray Mantis sein grid-basiertes 3D-Rollenspiel Dungeons of the Deep für PC veröffentlicht. Der Download via Steam kostet 12,49 Euro. Der mit der Unity-Engine realisierte Dark-Fantasy-Titel schlägt in dieselbe Kerbe wie Legend of Grimrock und Vaporum oder Genreklassiker wie Dungeon Master und Black Crypt In jeder Vollmondnacht steigt eine Bestie aus den Tiefen des Mount Deepira Tomb herauf, um sich im nahegelegenen Dorf Runa Belgorist ein Opfer zu suchen. Nun haben die Dorfbewohner allerdings einen fähigen Jäger angeheuert, der die Bedrohung ein für alle Mal vernichten soll. Doch auf dem Weg dorthin gilt es auch viele andere Gefahren zu meistern. Insgesamt sollen mehr als 30 Monsterarten die mehrstöckige Gruft bevölkern, in der man sich mit über einem Dutzend Waffen und Zaubern in schrittbasierten Echtzeitkämpfen zur Wehr setzen kann. Außerdem wollen Fallen vermieden und Rätsel gelöst werden.Letztes aktuelles Video: Trailer