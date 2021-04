MLB The Show 21: Die Baseball-Saison ist eröffnet

Führe deinen Baseballspieler als Zweiwege-Star zu Ruhm bei Road to the Show und Diamond Dynasty

Genieße überarbeitete Spielreihen- und March to October-Modi mit einfacher Einführung und Tools

Spiele als brandneue Legenden

Stelle dich deinen Freunden auf PlayStation oder Xbox mit Cross-Play

Fühle die Wucht jedes Schlags, jedes Fangs und jedes Zusammenstoßes durch das immersive haptische Feedback des DualSense Wireless-Controllers auf PS5

Höre den Jubel der Menge um dich herum mit 360-Grad-Tempest 3D-Audio für kompatible Kopfhörer auf PS5

Am 20. April 2021 hat Sony die Baseball-Simulation MLB The Show 21 ab 129,99€ bei kaufen ) für PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie erstmals in der Seriengeschichte auch für Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Via PlayStation Store und Microsoft Store kostet die Standard Edition des Spiels 59,99 Euro ( PS4 Xbox One ) bzw. 69,99 Euro ( PS5 XBS ), die Jackie Robinson Edition 84,99 Euro ( PlayStation Xbox ) und die Digital Deluxe Edition 99,99 Euro ( PlayStation Xbox ).In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe schnellere, tiefere und intensivere Spielaction auf dem Feld, die sich von Moment zu Moment verändert und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern eine Vielzahl von Spielmodi bietet."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer