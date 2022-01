OlliOlli World: Neuer Trailer zu Skateboradspiel punktet mit knuffigen Charakteren

Beim Stichwort Skateboards und Videospiele denken die meisten vermutlich direkt an Klassiker wie Tony Hawk’s Pro Skater oder die Skate-Reihe. In diesen Spielen muss dann durch geschickte Kombination verschiedener Tricks eine möglichst hohe Punktzahl erzielen und sich einer Reihe an Herausforderungen stellen. OlliOlli World ( ab 17,99€ bei kaufen ) will genau diese Mechanik mit knuffigen Figuren und einer kleinen Geschichte verbinden. Das Spiel ist laut Angaben des Entwicklers Roll7 ein Skateboard-Jump-'n'-Run. Im Spiel bereist man die Welt Radlandia und macht sich auf die Suche nach sagenumwobenen Skater-Gottheiten. Während des Abenteuers triift man dann in nicht linearen Levels auf viele verrückte Typen und farbenfrohe Orte.Im neuen "Cinematic Trailer" wird einer der Protagonisten für ein Skatevideo gefilmt. In der bunten Fantasy-Welt sind allerlei verrückte Figuren beheimatet, z.B. eine laufende Banane, aber auch lebensgroße Eiswaffeln. Nachdem die beiden Eiswaffeln durch den Skater aus Versehen über den Haufen gefahren wurden, schießt er auf einer Halfpipe Richtung Himmel und durchstößt die Wolkendecke, bevor er zur Erde zurückkehrt und sich von der Menge feiern lässt. Die Figuren im Trailer sind knuffig animiert und die leicht lädierten Eiswaffeln laden zum Mitleid ein - aber seht selbst.Letztes aktuelles Video: Official Cinematic TrailerOlliOlli World erscheint am 8. Februar für PC, PS4, PS5, One, Xbox Series X|S sowie Nintendo Switch.