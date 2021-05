Inferno - Beyond the 7th Circle: Der Kampf gegen die Dämonen hat begonnen

Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC) Screenshot - Inferno - Beyond the 7th Circle (PC)

Pünktlich zur Walpurgisnacht am 30. April 2021 haben die 68k Studios ihren apokalyptischen Dungeon Crawler Inferno - Beyond the 7th Circle , in dem die Welt von Dämonen überrannt wurde und die wenigen verbliebenen Menschen ums Überleben kämpfen, für PC veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,89 Euro statt 13,99 Euro).Inferno - Beyond the 7th Circle ist wie sein Vorgänger The 7th Circle - Endless Nightmare ein klassisches schrittbasiertes Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, das der Tradition eines vor allem in den 1980er und 1990er Jahren populären Genres folgt. Die Kämpfe laufen allerdings nicht wie in Dungeon Master oder Legend of Grimrock in Echtzeit ab, sondern werden wie in The Bard's Tale und Operencia rundenbasiert bestritten. Rätseleinlagen stehen ebenfalls auf dem Programm.Außerdem kann man einen eigenen Charakter erstellen, eine riesige Karte mit versteckten Geheimarealen erkunden und Aufträge erfüllen. Ansonsten werden über 70 magische Formeln für das Wirken von Zaubersprüchen, Survival-Elemente, wie Nahrungs- und Trinkwassersuche, sowie aktive Skill-Verbesserungen durch regelmäßiges Nutzen entsprechender Fertigkeiten versprochen.Letztes aktuelles Video: Trailer