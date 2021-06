Bloodhunt: Kostenlos spielbarer Battle-Royale-Titel im Universum von Vampire: The Masquerade

Screenshot - Bloodhunt (PC) Screenshot - Bloodhunt (PC) Screenshot - Bloodhunt (PC) Screenshot - Bloodhunt (PC) Screenshot - Bloodhunt (PC)

Beim frisch angekündigten Bloodhunt handelt es sich laut Hersteller Sharkmob AB um ein actiongeladenes, kostenlos spielbares Battle-Royale, das im Universum von Vampire: The Masquerade spielt. Der Release des PC-Titels soll 2021 stattfinden, für die geschlossene Beta kann man sich ab sofort auf der offiziellen Website anmelden.Spieler müssen ihre übernatürlichen Kräfte und Waffen einsetzen, um am nächtlichen Schauplatz die Herrschaft zu erringen und die Maskerade zu wahren, so die Beschreibung auf Steam "Durch einen hinterhältigen Verrat ist ein Krieg zwischen den Vampiren entbrannt, den die Geheimgesellschaft namens „Die Instanz“ für ihre Zwecke nutzt, um die Vampire ein für alle Mal auszulöschen. Nutzt in diesem Third-Person-Battle-Royale eure übernatürlichen Kräfte, eure Waffen und euren Verstand, um die Herrschaft über die Nacht zu erringen und die Maskerade zu wahren.SCHLIEßT EUCH DER BLUTJAGD ANTrinkt mächtiges Blut, um stärker zu werden, und geht unter Einsatz eurer übernatürlichen Fähigkeiten und Sinne auf die Jagd. Prag ist verrammelt und verriegelt – also trotzt der Schwerkraft und schlagt unverhofft von überall her zu, um die Nacht zu beherrschen und zu überdauern.EIN VAMPIR NACH EURER VORSTELLUNGWählt passend zu eurem Spielstil eine Clan-Zugehörigkeit und gebt euch einen einzigartigen Look, der eure Persönlichkeit durchscheinen lässt und sich in das Gedächtnis eurer Rivalen brennt.WAHRT DIE MASKERADEBildet abseits menschlicher Blicke unheilige Allianzen oder kämpft alleine. Vom Jäger zum Gejagten – kämpft bis zum letzten Tropfen, um zum ultimativen Vampir zu werden und die Ordnung wiederherzustellen."