Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: Ein Jahr nach Release wird die Entwicklung eingestellt

Bloodhunt: Zu wenige Spieler, um erfolgreich zu sein

Nicht das erste Battle Royale, das aufgibt

Während ein neues Rollenspiel im Vampire-Universum weiter auf sich warten lässt, wollte Entwickler Sharkmob mitdie Wartezeit verkürzen. Nun steht dasvor dem Aus.Die Entwicklung des vampirischen Battle-Royale-Shooters wird gemäß aktueller Aussagen. Die Server werden zwar bis auf Weiteres online bleiben, aber neue Inhalte oder Balancing-Updates wird es nicht mehr geben.Den Grund für das jähe Ende von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt verraten die Macher ziemlich eindeutig: Es gab schlichtweg zu wenige Spieler. "Seit dem Start haben wir uns das Ziel gesetzt, unsere Spieler zu begeistern, doch obwohl wir eine großartige und sehr engagierte Community haben, ist es uns nicht gelungen, die kritische Masse zu erreichen, die für eine nachhaltige Entwicklung notwendig ist", so die Entwickler in einem aktuellen Blogeintrag Im Vergleich zur starken Konkurrenz wieoderkonnte sich Bloodhunt einfach nicht durchsetzen. Nach einer monatelangen Early Access-Phase auf dem PC erschien die Vollversion am 27. April 2022 zusätzlich auf der PlayStation 5 – etwas mehr als ein Jahr später wird den Vampiren nun die Weiterentwicklung versagt.Die Server sollen jedoch weiterhin online bleiben, zumindest solange es noch genügend aktive Spieler gibt. Die Echtgeldwährung wird zudem nur noch bis zum 26. September kaufbar sein. Allerdings arbeiten die Macher bereits an einem neuen System, mit dem Spieler die kosmetischen Gegenstände, die es bislang nur für Echtgeld gibt, über einen alternativen Weg freischalten können.Das Ende von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt ist im hart umkämpften Battle-Royale- und Games-as-a-Service-Markt keine Seltenheit. Erst, bei dem Publisher Epic Games sogar direkt die kompletten Server vom Netz nahm. Darüber hinaus wurde zudem dieAber nicht nur Battle-Royale-Spiele sind von Einstellungen betroffen: Square Enix hat im Februar die. Ebenfalls nur gut ein Jahr nach dem Release.