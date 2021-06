The Last Oricru: Mittelalterliches Action-Rollenspiel mit Sci-Fi-Elementen angekündigt

Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - The Last Oricru (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Mit The Last Oricru haben das tschechische Entwicklerstudio GoldKnights und Prime Matter im Rahmen des Summer Game Fest 2021 ein Action-Rollenspiel angekündigt, das 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll. Die Veröffentlichung soll sowohl digital als auch physisch erfolgen. Inhaltlich werden eine faszinierende Geschichte, folgenschwere Entscheidungen und herausfordernde Kämpfe versprochen.Auf Steam kann man den sowohl allein als auch kooperativ spielbaren Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Laut Hersteller ist The Last Oricru "ein Third-Person-Action-RPG in einem einzigartigen Mittelalter-Setting, das mit Sci-Fi-Elementen aufwartet". Weitere Infos dürften auf dem heute Abend um 21 Uhr stattfindenden Koch-Primetime-Gaming-Stream-Event zu erwarten sein. Hier erste Spielaufnahmen: