Steam Deck: Valve stellt dynamische Cloud-Synchronisation vor

Das Team von Valve möchte es in Zukunft noch simpler für Besitzer eines Steam Decks machen, ihre Spiele nahtlos auf PC und dem neuen Handheld verwenden zu können. Nun haben die Macher mit der dynamischen Cloud-Synchronisation eine Funktion vorgestellt , die genau das vereinfachen soll. Demnach lädt das Steam Deck automatisch alle Spieldateien in die Cloud hoch, wenn das Gerät in den Schlafmodus wechselt. So kann der jeweilige Titel anschließend bei Bedarf auf dem PC fortgesetzt werden. Schalten Spieler den Handheld wieder ein, wird auch die aktualisierte Spieldatei auf das Steam Deck heruntergeladen.Valve wird die dynamische Cloud-Synchronisation kostenlos anbieten. Allerdings ist es notwendig, dass die Entwickler dieses Feature auch für ihre Spiele aktivieren. Wenn sie das nicht tun, steht immerhin noch die klassische Cloud-Funktion zur Verfügung. Hier muss das Spiel auf dem Steam Deck beendet werden, damit die Daten in die Cloud hochgeladen werden. Vorbesteller sollen ihren Handheld im Februar 2022 erhalten. Ursprünglich sollte das Steam Deck schon im Dezember 2021 ausgeliefert werden.Letztes aktuelles Video: Introducing Deck Verified