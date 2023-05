Marvel's Spider-Man 2: Wird kein Koop-Spiel laut Insomniac Games

Spider-Man 2: Ein "episches Singleplayer-Adventure"





Nope! It is an epic single-player adventure!



— Insomniac Games (@insomniacgames) May 22, 2023

Gameplay folgt sehr bald

Inschwingen Peter Parker und Miles Morales zusammen durch New York und bekommen es unter anderem mit Venom zu tun. Dabei seid ihr als Spieler auf euch allein gestellt, denn einenwird es nicht geben.Um diesen gab es zuletzt ein paar Gerüchte, angestoßen durch eine ältere Fragerunde von Nadij Jeter, der Synchronstimme von Miles Morales, der auf dem SacAnime Summer 2022 über einen vermeintlichen Koop-Modus sprach. Nun hat Insomniac Games auf Twitter noch einmal klargestellt, dass es diesen nicht geben wird.Ein Spieler schwingt mit Spider-Peter, der andere mit Miles: Auf dem Blatt Papier lag ein Koop-Modus für Spider-Man 2 durchaus nahe, aber die Idee wird nicht zur Realität. Auf Twitter fragte die Nutzerin Sean Lia direkt nach, ob der Nachfolger des 2018 veröffentlichtenein Koop-Spiel wird.Entwickler Insomniac Games reagierte eindeutig: Nein, Koop wird Marvel's Spider-Man 2 nicht bieten. Stattdessen sei das kommende PS5-Spiel wie bereits der Vorgänger ein "episches Singleplayer-Adventure". Wahrscheinlich werdet ihr als Spieler im Laufe der Geschichte immer mal wieder zwischen Peter und Miles wechseln, ähnlich wie es bereits im ersten Teil der Fall war, als man in bestimmten Abschnitten in die Rolle von Mary Jane oder eben Miles Morales schlüpfte.Möglich wäre aber auch, dass ihr jederzeit frei zwischen den beiden Spider-Man-Protagonisten wechseln könnt und lediglich in bestimmten Missionen an eine Rolle gebunden seid.und seine drei Hauptcharaktere, zwischen deren Rollen ihr oft beliebig wechseln könnt, lassen grüßen.Wie Marvel's Spider-Man 2 am Ende dieses Thema löst, wird sich schon sehr bald klären: Am morgigen Mittwoch, dem 24. Mai,, bei dem die spielerische Zukunft der PlayStation 5 und PlayStation VR2 im Fokus stehen werden.Zwar hat der japanische Konzern bislang keine Spielenamen vorab verraten, aber das Action-Adventure von Insomniac dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit einen großen Auftritt haben. Immerhinund gilt als Sonys großes Spiel im heiß umkämpften Weihnachtsgeschäft.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer