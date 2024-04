Stellar Blade-Einstellung #1: Sammelt Gegenstände automatisch ein

Sich ständig zu bücken ist euch zu lästig? Dann solltet ihr in Stellar Blade unbedingt von Anfang an eine ganz bestimmte Option aktivieren.

Stellar Blade-Einstellung #2: Reguliert die Tipps

Wer bei dem Gedanken vom Spiel bevormundet zu werden, bereits Schnappatmung bekommt, sollte die Tipps lieber ganz abschalten.

Stellar Blade-Einstellung #3: Sucht euch einen Grafik-Modus aus

Viele von euch bevorzugen sicherlich schon aus Erfahrung eine höhere Auflösung oder Bildrate. In Stellar Blade könnt ihr aber auch den Mittelweg gehen, der einen erstaunlich guten Job leistet.

Wie viele große Veröffentlichungen der letzten Jahre rockt aucheine ganze Menge an, mit denen ihr euch eure ganz eigene Spielerfahrung individualisieren könnt.Vieles davon hat mit persönlichen Vorlieben zu tun: Die Geschwindigkeit der Kamera beispielsweise, die Intensität der Vibrationen bei einem Controller oder die Mischung der verschiedenen Lautstärkeregler.in Stellar Blade sind jedoch für alle Arten von Spielern interessant, weshalb ihr sie direkt zu Beginn unter die Lupe nehmen solltet, noch bevor ihr euch in die Action stürzt.Die erste Einstellung ist ein absoluter No-Brainer: Aktiviert in den Optionen von Stellar Blade, dass. Standardmäßig müsst ihr nämlich jedes Polymer-Material und jedes Goldstück mit dem Druck einer Taste vom Boden auflesen und in eure Taschen befördern, was auf die Dauer wohl zuführen dürfte. Zwar ist Stellar Blade nicht mit Loot-Schleudern wieodervergleichbar, die Postapokalypse hält aber trotzdem einige Materialien für euch bereit.Daher kommt die Option wie gerufen: Ihr findet sie, wo ihr dann einfach „Gegenstände automatisch einsammeln“ aktiviert. Anschließend zieht ihr, versorgt euch mit wichtigem Material für die Verbesserung von Exo-Spines oder dem Craften von Outfits – und eure entspannten Finger können sich ganz und gar auf die knackigen Kämpfe konzentrieren., aber sie können auch verdammt nerven; zum Beispiel dann, wenn man kurz davor ist, etwas zu schaffen, und das Spiel einem dick aufs Brot schmiert, wie es denn nun richtig geht. Ob ihr solche lieb gemeinten, aber nicht immer willkommenen Hinweise erhalten wollt und, könnt ihr in Stellar Blade aber zum Glück selbst bestimmen.Ebenfalls unter dem Reiter Gameplay platziert, findet ihr dort die Option, die, wenn ihr Fan von Absoluten seid. Wählt ihr den Weg der goldenen Mitte, könnt ihr sie aber auch: Dann wartet das Spiel länger, euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, falls ihr mal nicht weiterkommt. Auch Tutorial-Nachrichten könnt ihr hier übrigens deaktivieren, wenn ihr die Steuerung und die Möglichkeiten von Stellar Blade lieber auf eigene Faust erkundet.Ein Phänomen, das erst mit der aktuellen Generation so richtig Einzug in die Videospielwelt gehalten hat, ist die. Vor allem auf Konsolen könnt ihr dabei meistens wählen, ob ihr die Bildrate priorisiert, umzu erhalten, oder lieber eine noch schickere Grafik erleben wollt, beispielsweise mit dank Ray Tracing besonders hübschen Lichtspiegelungen.Auch in Stellar Blade habt ihr die Qual der Wahl: Im Grafik-Modus des Spiels, den ihr in den Einstellungen unter dem Reiter Bildschirm findet, könnt ihr entscheiden, ob ihr lieber dieoder diewollt – oder mit der ausgeglichenen Option das beste von beiden Welten genießt.haben wir uns übrigens für letzteres entschieden und sind damit ziemlich gut gefahren.