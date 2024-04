Stellar Blade: Die besten Upgrades der Drohne

Die ein oder andere Truhe in Stellar Blade kann nicht durch das Absolvieren eines Minispiels oder einfach so geöffnet werden. Hier kommt das Hacking-Modul ins Spiel.

Mit dem Dosendetektor geht ihr auf Nummer sicher: So kann sich kein Energy-Drink, Bier oder Mineralwasser mehr vor euch verstecken.

Hilfreich für Durchspieler, essenziell für Komplettisten

Eine Open World hatzwar nicht, dafür aber verdammt viel Landmasse, die nur darauf wartet, von euch unter die Lupe genommen und nach Geheimnissen durchsucht zu werden.Ziemlich hilfreich dabei: Die von Adam gesteuerte. Denn wenn ihr die verschiedenen Munitionsarten erstmal links liegen lasst und die verfügbaren Upgrades sinnvoll investiert, könnt ihr aus dem fliegenden Blecheimer in kürzester Zeit einenbasteln, der euch die Erkundung des Spiels sehr viel angenehmer gestaltet.Klar, eine erhöhte Angriffskraft der Rail-Patronen, Lenkraketen oder der Ladungsblaster sind schoneurer Drohne. Aber aufgrund der nahkampffokussierten Gefechte lohnt es sich nur äußerst selten, überhaupt aus der Entfernung anzugreifen und das ist nur einer der Gründe, warum sich die ganzin Stellar Blade besonders lohnt.Die konzentriert sich nämlich eher auf die Erkundung und hat vier sehr nützliche Boni im Gepäck: Für ein Upgrade-Modul schaltet ihr dasfrei, mit dem sichlassen. Schon früh begegnet ihr einer verschlossenen Kiste, bei der Adam euch auf das fehlende Hacking-Modul hinweist, weshalb ihr diese Verbesserung schnellstmöglich freischalten solltet, damit ihr alle kommenden Truhen ausleeren könnt.Mit dem für zwei Upgrade-Module erhältlicheerhöht ihr die Dauer des Scans um 50 Prozent, was beim Erkunden überaus praktisch sein kann: Sprintet ihr durch Ruinen oder die Wüste, sorgt der verlängerte Einsatz dafür, dass ihr weniger leicht Dinge übersehen könnt. Auch das drei Upgrade-Module teure Scanner-Upgrade II schlägt in diese Kerbe. Es verringert dieum 30 Prozent, sodass dieser häufiger einsatzbereit ist.Der Abschluss des Talentbaumzweigs ist der für vier Upgrade-Module freischaltbare, mit dem die Drohne Geräusche von sich gibt, wenn ihr euch einer der begehrten Trinkbehältnisse nähert. Weil esdavon in Stellar Blade gibt und jeder erreichte Meilenstein ein Upgrade auf eure Ausrüstungskapazität, beispielsweise bei sekundären Heiltränken oder Kampfgegenständen bedeutet, hilft der Detektor sehr dabei, keine Dose zu verpassen.Zu Beginn ist dienatürlich noch Mangelware, daher lohnt es sich früh in den erwähnten Zweig zu investieren, damit ihr von Anfang an alles auf eurer Reise mitnehmt, was sich in der Welt von Stellar Blade versteckt. Schließlich erfasst der Scanner nicht nur die erwähnten Getränkedosen, sondern auch, die beispielsweise Lebens- und Beta-Kerne enthalten.Um sich möglichst gut auf dievorzubereiten, wollt ihr schließlich alle verfügbaren Verbesserungen finden und Eve entsprechend gut ausstatten. Auch Komplettisten, die sich vorgenommen haben, jede einzelne Dose zu finden, profitieren stark von den Upgrades, um später nicht alle Gebiete noch einmal durchkämmen zu müssen. Wenn ihr hingegen noch gar nicht wisst, ob dereinen Blick wert ist, hilft euchsicher weiter.