Call of Duty: Modern Warfare 2: Beta-Termin & Multiplayer-Reveal stehen offiziell fest - Blick auf erste Map

Zu Call of Duty Modern Warfare 2 gibt es endlich konkretere Informationen. So wissen wir schon, wann die Beta-Phase offiziell startet und der Multiplayer-Modus enthüllt wird.Außerdem gewähren uns die Entwickler aus dem Hause Infinity Ward vorab einen flüchtigen Blick auf die erste Map, die im neuen CoD-Teil spielbar sein wird. Schon am 28. Oktober erscheint Modern Warfare 2, für die Beta-Phase gibt es sogar einen Early Access, mit dem wir noch früher Hand am mit Spannung erwarteten Shooter anlegen dürfen. Welche Termine in den kommenden Wochen für euch wichtig sein werden, fassen wir euch nachfolgend natürlich zusammen.Die wohl spannendste neue Information wollen wir euch nicht länger vorenthalten: Die offizielle Beta-Phase von Call of Duty Modern Warfare 2 startet amauf der PlayStation. Um 18 Uhr deutscher Zeit geht es los, dann dürfen Spieler, die einen Early Access-Zugang genießen, die Magazine glühen lassen. Die offene Beta für den Rest der PlayStation-Community folgt dann am, ebenfalls um 18 Uhr.Gehört ihr nicht zum Kreis der PlayStation-Besitzer, müsst ihr euch etwas länger gedulden: Per Early Access könnt ihr das neue CoD MW 2 ab demum 18 Uhr erstmalig anspielen. Die Open Beta für alle Plattformen beginnt kurz darauf amzur gleichen Uhrzeit.Was wir überhaupt testen dürfen, steht derzeit noch nicht ganz fest. Activision ließ allerdings durchscheinen , dass wir uns auf mehr Action als den üblichen Sechs-gegen-Sechs-Modus einstellen dürfen. So spricht man beispielsweise von diversen Maps sowie verschiedenen Spielmodi, die wir uns angucken sollen dürfen. Einen Vorgeschmack auf die Karten liefert der Entwickler vorab selbst, doch dazu später mehr.Die offizielle Enthüllung des Multiplayer-Modus von Call of Duty Modern Warfare 2 lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Kurz bevor die Beta in vollem Schwung anläuft, machen uns die Entwickler noch einmal richtig heiß. Am 15. September zeigt man uns stolz, in welche Richtung man sich in der Zukunft des Titels bewegen möchte.Dafür werden neben der Enthüllung des wohl beliebtesten Modus der Shooter-Serie auch Informationen zur Beta-Phase preisgegeben. Außerdem wollen die Entwickler verraten, worauf wir uns künftig mit Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale-Ableger der Reihe, sowie seinem Mobile-Klon einstellen dürfen.Seid ihr schon vor der offiziellen Enthüllung ganz gespannt darauf, was das neue CoD MW 2 zu bieten hat, interessiert euch sicherlich, wie ihr an der Beta-Phase des Titels teilnehmen könnt. Mit dem Early Access-Zugang könnt ihr sogar noch einige Tage vor den anderen Teilnehmern des Beta-Tests in das Spiel eintauchen. Wollt ihr genau dies tun, müsst ihr das Spiel lediglich vorbestellen.Interessiert euch der verfrühte Zugang eher weniger, meldet ihr euch ganz einfach über die offizielle Webseite von Call of Duty für die Testphase an. Benötigt wird dabei mindestens ein Steam- oder Battle.net-Account, über den ihr euch folglich registrieren könnt.Einhergehend mit dem Spielen der Beta gibt es auch ein paar nette Belohnungen abzustauben, die ihr bis in die finale Version von Call of Duty Modern Warfare 2 behaltet. Vorbesteller dürfen sich darüber hinaus über exklusive Inhalte wie Operator-Outfits oder den FJX Cinder Weapon Vault freuen.Bei dem Informationsschwall, mit dem wir von den Entwicklern in den vergangenen Tagen wahrlich überflutet werden, geht eine besonders interessante Bekanntmachung möglicherweise etwas unter: Bereits jetzt wurde die erste Multiplayer-Map für Call of Duty Modern Warfare 2 enthüllt. Es handelt sich um die Sechs-gegen-Sechs-Karte Marina Bay Grand Prix, die im Stil einer Formel 1-Rennstrecke gehalten ist. Sie wird mit einem eigenen Trailer von Infinity Ward auf Twitter vorgestellt:Schon vorab durften bekanntere Call of Duty-Profis wie FazeZooMaa und Co. den Marina Bay Grand Prix auf Herz und Nieren testen. Im September sind wir dann endlich an der Reihe, um uns einen ehrlichen Eindruck von Call of Duty Modern Warfare 2 verschaffen zu können. Bereits vor mehreren Wochen überraschte uns der bekannte Leaker RalphValve mit der Information, der neue Call of Duty-Teil könnte über einen Map-Editor verfügen