Call of Duty: Modern Warfare 2: Blendendes Visier verschafft unfairen Vorteil

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Um welches Visier geht es überhaupt?

Aktuell macht ein spezielles Visier in Call of Duty: Modern Warfare 2 auf sich aufmerksam. Es blendet Gegner, wenn ihr sie damit anvisiert und verschafft euch so einen Vorteil.Während sich ein Teil der MW2-Fans auf Reddit über das Visier mit integrierter Blendgranate amüsiert, besorgt es andere wiederum ernsthaft. Denn der Effekt, den das Scope mit sich bringt, macht es einem unheimlich schwer, den Spieler hinter ihm zu treffen.Bei dem blendenden Visier in Call of Duty: Modern Warfare 2 handelt es sich um das RAPTOR-FVM40, welches für Scharfschützengewehre geeignet ist, wie Reddit-Nutzer SSYorimz berichtet . Es bringt eine 13-fache Vergrößerung, einen Indikator für den Bullet Drop ebenso wie eine erhöhte ADS-Geschwindigkeit mit sich. Als Nachteil wird hier die erhöhte Spiegelung angegeben, der, wie im entsprechenden Post zu sehen, jedoch eher als Vorteil zu werten ist:Die Spiegelung verursacht ein so starkes Leuchten, dass der zielende Spieler hinter ihm nahezu im Licht verschwindet. Nicht zu Unrecht berichten diverse Spieler auf Reddit auf humorvolle Art und Weise von dem starken Feature, andere ärgern sich wiederum darüber, bisher auf eine möglichst geringe Spiegelung bei der Ausrüstungswahl geachtet zu haben.Ob sich die Entwickler einen derartigen Effekt wirklich so gedacht haben, ist fragwürdig. Viele Spieler fordern deshalb bereits, dass das Scope noch einmal einer genaueren Beobachtung unterzogen wird, um es anzupassen. Schon in der Vergangenheit hatte Call of Duty: Modern Warfare mit lästigen Exploits zu kämpfen . Und sogar eine Art "Wallhack" schaffte es für kurze Zeit durch einen Fehler in das Spiel. Letztes aktuelles Video: VideoTest