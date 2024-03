Dragon's Dogma 2: Eine Seuche sorgt für Chaos

Woher stammt die Krankheit?

Eigentlich sind euch dieintreu ergeben und eine echte Hilfe im Kampf gegen die vielen Feinde. Wer jedoch nicht aufpasst, dem kann es passieren, dass sie auf einmal mordend durch die Stadt ziehen und sogar vornicht mehr halt machen.Eine solche Vorgehensweise ist natürlich arg untypisch und garantiert nicht der Normalfall. Allerdings gibt es in Dragon's Dogma 2 eine bestimmte, die dafür sorgt, dass eure Vasallen ihren eigentlichen Auftrag vergessen und plündernd durch die Welt streifen. Damit das nicht passiert, solltet ihr auf ein paarganz besonders Acht geben.Wenn ihr in Dragon's Dogma 2 in einer Stadt schlafen geht und am nächsten Tag fast alle NPCs tot sind, dann habt ihr ein. So geschehen dem Reddit-Nutzer Any_Measurement1169, der aufgrund eines bestimmten Vasallen so gut wie die gesamte Stadt verloren hat – inklusive dem Zugang zu verschiedenen Nebenquests und Händlern. Auch andere Spieler berichten darüber, dass ihr Gefolge wahnsinnig geworden ist und sie sich nicht mehr sicher fühlen.Um einen schwerwiegenden Bug handelt es sich aber nicht, sondern tatsächlich um eine echte Mechanik. Genauer gesagt um eine, die eure Vasallen befallen kann und sie nach und nach durchdrehen lässt. Das führt soweit, dass sie irgendwann anfangen, grausame Taten zu vollbringen. Damit euch das nicht passiert, solltet ihr die folgenden Warnzeichen beachten:Bemerkt ihr diese Symptome bei einem eurer Vasallen, solltet ihr sie umgehendlassen. Das gilt übrigens auch für euren Hauptvasall: Werft ihn dafür am besten in ein tiefes Gewässer, damit sich die Monster um ihn kümmern. Anschließend könnt ihr ihn zurückholen und er ist von der Krankheit ebenso befreit.Falls ihr wissen wollt, woher diese Seuche in Dragon's Dogma 2 überhaupt stammt, müssen wir kurz inswechseln. Wollt ihr es selbst herausfinden, solltet ihr den nächsten Absatz auf jeden Fall überspringen.Die Krankheit ist die sogenannte Drachenseuche, die lediglich eure Vasallen im Kampf gegen eines der Echsenwesen befallen kann. Sollte jener Lindwurm einen eurer Begleiter schnappen, dann besteht die Chance, dass dieserund irgendwann dem Wahnsinn verfällt. Im besten Falle solltet ihr also eure Vasallen nach einem solchen Kampf direkt entlassen oder ein unangenehmes Bad gönnen, damit ihr unter deren Krankheit nicht auch noch leiden müsst.Gut zu wissen: Falls euer Vasall durchdreht und ihr zahllose NPCs verliert, müsst ihr nicht unbedingt von vorn anfangen. Wichtige NPCs werden meist nach wenigen Tagen, während ihr vermeintlich unwichtigere Charaktere über die Totenhalle zurückbringen könnt. Zudem bekommt ihr im Laufe von Dragon's Dogma 2 noch die Möglichkeit, einmalig alle Bewohner einer Stadt wiederzubeleben – wobei ihr es nicht unbedingt darauf anlegen solltet.Während ihr von der Seuche lieber gehörig Abstand nehmt, solltet ihrhalten. Wenn ihr euch übrigens doch dazu entscheidet, einstarten zu wollen,